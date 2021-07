Allarme alcolismo tra i giovani 

A Carbonia è allarme alcol soprattutto fra i giovani e gli adolescenti. Esisteva prima del Covid, ma la movida in centro (spesso ridotto a discarica) non si è modificata granché in questo secondo post lockdown. Al punto che - anche ma non solo per questo motivo - la sindaca Paola Massidda ha deciso di contattare di nuovo il Prefetto: «Occorre rafforzare i controlli: non vorremmo che ci siano anche abusi nella vendita di alcol». Quindi non è per niente casuale il fatto che, come annunciato settimane fa, sta nascendo in città l’Osservatorio Permanente del disagio giovanile. Dalle parole, ai fatti: «Già sentiti il Servizio Dipendenze Asl, le forze dell’ordine e parrocchie, sentiremo le scuole - anticipa Massidda - si va verso un protocollo di azioni che coinvolgeranno le associazioni. Sono ormai tantissimi i giovani che abusano di alcol, bisogna intervenire in modo deciso per arginare questo fenomeno».

Assistenza al Serd

Dal Serd arriva la conferma che sono circa 200 nel Sulcis Iglesiente le persone assistite per problemi correlati all’alcol di cui venti (2 ragazze) fra 20 e 29 anni: «Se si tratta di abuso di alcol – spiega Raffaele Pittau, medico - gli adolescenti potrebbero non presentarsi: quando arrivano i ragazzi più grandi è in genere per una commistione con droghe». Il fatto che, come testimoniato dalla primaria Viviana Lantini, non ci sia affollamento di ragazzini ubriachi al Pronto Soccorso «non significa che il fenomeno ci sia sconosciuto: curiamo fino a 15 casi di coma etilico al mese ma gli adolescenti sono rari».

Soccorsi dei volontari

I giovanissimi che cedono alla sbronza non si recheranno magari al Pronto Soccorso, ma capita che si facciano aiutare dai volontari nei luoghi della movida, che sono le piazze Marmilla, Berlinguer, Matteotti, del Minatore e villaSulcis: «Certi periodi - racconta Francesco Murroni dell’Asvoc - siamo stati chiamati 5-6 volte al mese: i genitori di norma preferiscono riportare subito i ragazzi a casa».

Alcol e droghe

Giorgio Madeddu, responsabile scientifico Amici della Vita, offre un altro approfondimento: «Col lockdown, nel Sulcis l’abuso di alcol è aumentato del 30 per cento. È difficile scorporare la percentuale per i giovani che comunque cedono all’uso periodico e non quotidiano, talvolta con cocktail di droghe». Lo psicologo Luca Pisano, Osservatorio Cyber Crime Sardegna ritiene che «l’abuso di alcol è slegato dalla pandemia: è una narrazione politica priva di dati scientifici ma il fatto è che da 10 anni i giovani sono sottomessi alla subcultura digitale, connessi ai social a tutte le ore, che rende quasi impossibile educare o evitare i deliri di onnipotenza: ikl fenomeno del bere è sempre esistito ma non con l’avvallo di questa subcultura».

200

Persone

in trattamento nel Serd del Sulcis Iglesiente: il dieci per cento è composto da giovani tra il 20 e i 29 anni

15

Casi

di coma etilico al mese trattati al Pronto soccorso del Sirai

5

Le piazze

dove si ritrovano i ragazzi per consumare alcolici: Marmilla, Berlinguer, Matteotti, del Minatore e villa

Sulcis