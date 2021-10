Allarme al comando dei vigili 

Il primo sospetto non poteva che essere quello di un attentato contro il Comune nel pieno della campagna elettorale. Ma dopo tutti gli accertamenti del caso, ieri mattina, a Siniscola si è potuto finalmente declassare l’emergenza alla categoria dei frequenti “falsi allarme”. Quello che sembrava essere un pacco bomba, lasciato davanti al comando della polizia municipale, era solo un oggetto smarrito. La valigetta lasciata imprudentemente da uno dei vigilanti che svolgono i controlli notturni negli edifici comunali.

L’allarme

Il primo a scorgere la valigetta sospetta, intorno alle 8, è stato un impiegato che era appena arrivato al lavoro. Polizia e carabinieri hanno subito fatto scattare il piano di emergenza. E dopo aver delimitato il piazzale adiacente alla struttura di via Verdi hanno messo in sicurezza la zona, chiedendo l’intervento di una squadra di artificieri della Questura di Nuoro. In attesa del loro intervento, la tensione a Siniscola è andata progressivamente aumentando. L’allarme è rientrato dopo che gli stessi specialisti hanno visionato il pacco sospetto e appurato che non c’era alcun rischio. Ma scongiurato il pericolo restava da capire cosa ci facesse una valigetta davanti all’ingresso del comando dei vigili. L’ipotesi di un’azione dimostrativa contro il Comune e i vigili urbani è rimasta in piedi per parecchie ore.

Elezioni e sospetti

A destare preoccupazione anche il fatto che nella cittadina è forte l’attesa per le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. Per questo non poteva essere esclusa subito la possibilità di un blitz studiato appositamente per creare un clima di paura e di inquietudine. Alla fine, però, ogni dubbio è stato dissipato. Quella valigetta non era altro che un componente della dotazione di servizio che hanno gli operatori di una ditta di vigilanza notturna che opera a Siniscola. Sono stati gli stessi responsabili dell’azienda di vigilanza a riconoscerla tra quelle in loro dotazione. Tutto chiarito in tarda mattinata: uno degli operatori che era di ronda nella notte precedente aveva appoggiato sull’auto di servizio la valigetta che è scivolata per terra. E lì poi è stata dimenticata. La situazione a quel punto è tornata alla normalità e gli uffici sono stati riaperti.