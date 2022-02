Allarme a Oristano, altri quattro morti  al Pronto soccorso 

È successo di nuovo. Ancora decessi. Altri quattro pazienti Covid sono morti nelle ultime 48 ore al Pronto soccorso di Oristano: erano in attesa di un trasferimento in un reparto specializzato dell’Isola. Proprio come era accaduto due settimane fa, quando c’erano stati quattro decessi. Ormai al San Martino sembra un’emergenza nell’emergenza: non basta la pandemia, la struttura è ormai al collasso, senza i mezzi per fronteggiare l’inferno del coronavirus. Una situazione drammatica che rischia di precipitare con l'arrivo di altri contagiati in un ospedale che non rientra nelle strutture adibite ad ospitare i pazienti positivi.

I decessi

L’impennata dei contagi inevitabilmente si porta dietro una crescita degli accessi al Pronto soccorso. Da alcuni giorni la situazione era diventata ancora una volta allarmante, poi tra domenica e lunedì è precipitata: quattro persone sono decedute. Secondo quanto trapela, si tratta di malati arrivati in condizioni piuttosto critiche (qualcuno anche con altre patologie) che avrebbero avuto necessità di un ricovero in uno dei reparti specializzati. Ma, come è capitato due settimane fa, in nessun’altra struttura dell’Isola c’erano posti letto disponibili. E alla fine per i quattro pazienti non c’è stato nulla da fare, nonostante l’impegno e gli sforzi del personale del Pronto soccorso che come sempre ha fatto tutto il possibile per cercare di salvare le loro vite.

Il caos

Con il passare delle ore, la situazione si fa sempre più complicata. Il numero dei pazienti positivi aumenta, domenica si è arrivati ad ospitarne 13 contemporaneamente. Poi ci sono stati i decessi, altri due sono stati dimessi ma nel frattempo ci sono stati altri ricoveri e ieri notte erano 11 i pazienti nel reparto. I cinque posti letto dell’Osservazione breve (quella destinata a zona grigia per i casi sospetti e i contagi) non sono sufficienti, alcuni malati vengono ospitati nelle stanze dei codici bianchi e nella sala poltrone. I confini tra la cosiddetta area “sporca” e quella “pulita” sono sempre più sottili, e i percorsi sono pressoché saltati. La situazione tiene solo grazie al personale sanitario, attento e scrupoloso, anche se simili condizioni di lavoro sono un rischio anche per loro. Tanto più che l’organico dei medici è sempre ridotto all’osso, quasi sempre la notte c’è un solo medico di guardia. E adesso ci sono difficoltà anche tra gli infermieri, a causa di alcune positività.