Allagamenti per il cantiere: multa  

Abbandonare il cantiere e lasciare il manto stradale coperto da fango e detriti costerà caro alla ditta che ha eseguito i lavori nel villaggio turistico di Torre dei Corsari: è in arrivo una sanzione di 866 euro. A stilare il verbale sono stati gli agenti della Polizia municipale di Arbus che, a seguito di un controllo in via Cadamosca e via Vespucci, hanno comminato la multa per violazione al codice della strada per “opere e depositi cantieri stradali”. E il Comune è pronto a diffidare l’impresa per la messa in sicurezza della viabilità interessata alla realizzazione di un impianto fognario.

Il sopralluogo

Con le ultime incessanti piogge, numerose strade di Torre dei Corsari si sono trasformate in fiumi in piena con l’allagamento di una villetta in via Cadamosca. I vicini e i proprietari della casa hanno chiesto «un intervento urgente» alla Polizia municipale. Arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di uno scavo sul manto stradale, a partire dalla vicina Vespucci, e sparsi ovunque fango e detriti vari. Materiali che avrebbero ostacolato il regolare deflusso dell’acqua, spingendola all’interno dell’abitazione. Da qui, il verbale di contestazione per inadempienza al regolare ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’impresa. Nello specifico la ditta «apriva il cantiere effettuando uno scavo, privo di un sistema di segnalazione, pertanto non visibile sia di giorno che di notte. Al momento del rilievo non vi era nessun addetto ai lavori». A raccontare l’accaduto i vicini, mostrando le strade segnate da tre anni, dall’inizio della realizzazione dell’impianto fognario.

Il Comune

«Questa brutta abitudine – dice l’assessore alle frazioni Simone Murtas – di fare interventi per le strade dei centri abitati e non provvedere a sistemare subito il manto, crea notevoli disagi agli automobilisti e ai pedoni. In questo caso, le lamentele e le proteste dei residenti del villaggio sono quotidiane. Governiamo da un anno e l’impegno di trovare una soluzione alla viabilità fortemente sconnessa della località di mare è stato a 360 gradi. Gli inviti all’associazione – che ha commissionato le opere – a ripristinare lo stato dei luoghi non sono mancati. Avremmo preferito evitare la multa. Il danno, purtroppo, è stato causato e le regole si rispettano. Nessuna eccezione: tutti i cittadini meritano rispetto in eguale misura».