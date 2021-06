alla scoperta di spanu 

Sorriso sornione, tenacia e talento da vendere: Riccardo Spanu è uno dei giovani più promettenti del mezzofondo italiano e la vittoria ai campionati italiani Juniores di Grosseto sui 3000, la scorsa settimana, è l’ennesima dimostrazione delle capacità dell’alfiere dell’IsolaRun, che è anche uno dei migliori triatleti isolani.

Il successo

L’allievo di Giulio Muzzolon, al primo anno di categoria, bissa il successo ottenuto alla “Festa dell’Endurance” a Modena lo scorso anno migliorandosi di oltre 8 secondi: 8’26”70 corso in solitaria proprio come quando realizzò il precedente primato personale di 8’35”35 che gli valse il trionfo tra gli Under 17. Ma Spanu non è solo tartan e chilometri a piedi: il cagliaritano è anche un triatleta di interesse nazionale, nel 2018 fu vicecampione italiano nella categoria Youth A, dimostrando ottima affinità con la bici e con il nuoto dove si cimenta egregiamente nel dorso. La sua crescita è stata regolare, fatta di significativi miglioramenti anno dopo anno che lo hanno portato a recitare un ruolo da protagonista in un panorama ricco di atleti di valore. Le premesse per fare bene c’erano tutte: Spanu vinse già da Cadetto i 1000 nel prestigioso meeting “Quercia D’oro” a Rovereto dimostrando facilità nel tenere ritmi considerevoli.

Grandi doti

La resistenza aerobica è notevole ma Spanu è dotato anche di un egregio spunto veloce: negli 800 quest’anno ha fatto 1’57”49, sui 1500 un interessante 3’59”28. Il gruppo con cui si allena è stimolante e vede ragazzi dalle belle speranze: il giovanissimo Allievo Mattia Soi sugli 800, il caparbio Gabriele Motzo che con pazienza sta tornando su ottimi livelli: compagni di fatiche con cui condivide ripetute e sedute di tecnica di corsa al “Santoru” di Cagliari.

Le scelte future

Il futuro di Riccardo è tutto da scrivere. Uno con le sue capacità (ma lo stesso è avvenuto per il velocista Lorenzo Patta che era un promettente attaccante nel calcio) ha sempre opzioni. La prima è: triathlon o atletica? «Abbiamo diminuito notevolmente le uscite in bici e gli allenamenti in piscina per concentrarci meglio sulla corsa», afferma il suo tecnico Giulio Muzzolon. «Ci stiamo allenando sei volte alla settimana a bassissima intensità: non superiamo i 50 km settimanali, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità per quella di sarà tempo. Il nostro obiettivo è fare 8’23”00, minimo per gli EuroJunior di Tallin sui 3000, e migliorare la velocità grazie ad uscite sugli 800 e sui 1500». Capitolo 5000: «Ancora presto per aprirlo: ci arriveremo più avanti, aumentando gradualmente le distanze: Riccardo non è ancora maggiorenne, deve crescere serenamente e trarre il meglio dalle importanti e- sperienze che sta facendo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

8

I secondi

(abbondanti) tolti al precedente primato

personale

di Spanu

sui 3000: 8’26”70 contro 8’35”35