Alla scoperta delle chiese di Cagliari 

Storiche e modernissime, misteriose e sconosciute. Antioco Piseddu, natali a Senorbì, cittadino onorario di Lanusei (dove è stato vescovo per oltre un ventennio), ma cagliaritano a tutto tondo perché già parroco stampacino di Sant’Anna, è autore di una guida delle chiese di Cagliari in quattro volumi, il primo quasi introvabile, il secondo in distribuzione, gli altri due pronti per le stampe. Instancabile cicerone con un solo, altissimo obiettivo: «favorire la conoscenza delle “chiese-edificio” per portare all’amore della Chiesa vera».

I luoghi

Ventidue quelle presenti nel secondo volume «senza un criterio preciso, ma realizzando una sorta di collage delle schede pubblicate sull'Almanacco di Cagliari. Un viaggio fra questi tesori, fra loro molto diversi, dalla chiesa di san Saturnino con tutto il fascino della sua antichità paleocristiana, alla Cattedrale di oggi, o dalla chiesa di san Michele dei Gesuiti di Stampace, gioiello finissimo del barocco rococò a quella di san Francesco di via Roma, che ha meritato la copertina del secondo volume». Un omaggio ai cagliaritani, «che amano e sono molto attaccati alle loro chiese: non soltanto quelle che si trovano nel centro storico e che fanno parte della tradizione storica, ma anche quelle più moderne». Al termine di questo imponente lavoro di ricerca, i quattro volumi rappresenteranno una sorta di opera omnia, uno scrigno prezioso di un patrimonio ancora poco conosciuto. «Ho capito, strada facendo, che era necessario mettere mano a questa sintesi. Anche perché - ce lo dobbiamo dire con sincerità - sono pochi quelli che davvero conoscono storia, arte, cultura, tradizioni delle nostre chiese di Cagliari. E una cosa che non si conosce, non la si può amare. Come la misteriosa chiesetta aragonese di Monte Urpinu, chiusa al culto ma ricca di fascino e della quale non si conosce neanche l’intestazione.

Capitolo a parte merita il Duomo di Castello. «Conosciamo bene la storia della attuale Cattedrale, meno - anzi quasi nulla - della Cattedrale della Villa di Santa Igia o delle precedenti l’anno 1000. Un’ipotesi alla quale si sta lavorando vuole che l’antica Cattedrale fosse la chiesa di San Salvatore in Civita o di Bagnaria, nella attuale piazzetta Dettori. E il sito potrebbe essere quello dove oggi è l’Auditorium con la secentesca facciata della chiesa di Santa Teresa dei Gesuiti. Varrebbe la pena di promuovere una campagna di scavi per verificare la bontà di queste ipotesi».

Quarto atto

Il quarto volume si chiuderà con un capitolo davvero singolare, quello dedicato alle “chiese scomparse” di Cagliari. «Tema che, solo, meriterebbe un’altra pubblicazione, un volume a parte. Parlo del San Francesco di Stampace, prima di tutto. Ma c’è il San Domenico bombardato nel 1943, la chiesa di San Bernardo, già nel corso Vittorio Emanuele, Santa Margherita nella parte alta di Stampace, per non parlare della chiesa di San Nicolò dei Napoletani che sorgeva in un’area situata all’angolo tra le attuali piazza del Carmine e via Sassari, nel quartiere di Stampace basso. Un’altra miniera di ricerca aperta…». Difficile stilare una graduatoria di merito o di affetto fra tutte queste chiese. «Più d’una mi colpisce in modo particolare. Fra le moderne quella di San Carlo, parrocchia del rione di Villa Fiorita che si protende verso Pirri: chiese di periferia che animano e vivificano realtà altrimenti destinate a degrado ed emarginazione. Fra quelle storiche quella che ho messo in copertina e cioè il San Francesco di Paola di via Roma: perché mistica, ci si prega bene, infatti i cagliaritani la amano molto perché molto ha sofferto durante la guerra. Poi è innegabile che mi è rimasta sempre dentro il cuore la chiesa di sant’Anna, sia per la sua storia tormentata sulla quale mi sono soffermato molto (sa fabrica de sant’Anna), ma soprattutto perché vedo che tutta Cagliari la ama. Dopo la Cattedrale e la basilica di Bonaria (che ha però una dimensione più regionale) è il simbolo della Cagliari religiosa, oltre che una delle cartoline più belle della Cagliari cristiana».

