Alla scoperta dei nuragici 

Tutti a lezione di storia dell'Isola, partendo dalla riproduzione delle antiche dimore dei sardi sino alle narrazioni che riportano indietro di quattromila anni. «Sarebbe bello fare lezione sui nuraghi tutto l’anno, e dopo andarci in gita per vederli dal vivo», il commento del piccolo Andrea, studente all’ultimo anno della scuola elementare di via Ariosto, a Su Planu. Lì dove ieri ha fatto tappa anche la mostra itinerante sulla civiltà nuragica - concentrata fra le attività del centro commerciale I Mulini e la parrocchia Spirito Santo - organizzata dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, con la collaborazione del Comune di Selargius.

A lezioni di nuragici

Prima lezione alle 8,30, per poi proseguire tutta la mattina. In cattedra l’archeologa Alessandra Gaviano, circondata dalle piccole opere realizzate dagli studenti dell’Istituto comprensivo Su Planu: nuraghi, pozzi sacri, e riproduzioni sull’antica civiltà sarda, studiati e definiti sotto la guida dei propri insegnanti. «Un progetto che ha entusiasmato i nostri alunni», ha sottolineato il vicepreside Tore Serra, «tanto che ci hanno chiesto di poter riprendere con il laboratorio il prima possibile».

La mostra

Poi il battesimo dell’esposizione fotografica dedicata ai principali siti presenti nell’Isola. Dai nuraghi di Abbasanta, Orroli e Barumini, sino alla tomba dei giganti di Arzachena. In prima linea l’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, nata per promuovere il riconoscimento della civiltà nuragica come Patrimonio universale dell’umanità. «Siamo sempre più convinti che l’antica civiltà nuragica possa rappresentare per i sardi un’opportunità di sviluppo economico», il commento del presidente dell’associazione Pierpaolo Vargiu.