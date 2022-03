Alla ricerca di pellet in tutta la Sardegna tra rincari e “favori”  

Da prodotto al quale ci si è convertiti per comodità e convenienza, il pellet è diventato un lusso. Di questi tempi è introvabile e, quando si trova, molto caro: ogni settimana il suo prezzo, con la crisi generale in corso, aumenta del 10 per cento, in alcuni casi anche con prezzi record per una confezione da 15 chili. A pagarne le conseguenze peggiori son gli abitanti della montagna, dove la primavera stenta ad arrivare e il freddo è pungente. Se si pensa che a Desulo e Fonni in questi giorni è tornata la neve e c’è necessità di accendere la stufa fino ai primi di giugno, è chiaro quale disagio comporti per chi vive nella zona il fatto che già da adesso non ci sia pellet nelle attività commerciali dell’interno.

Ricerca inutile

Impossibile pensare di scovarlo in città: anche a Nuoro il pellet è irreperibile. Addirittura nei giorni scorsi dal capoluogo provinciale qualcuno si è inoltrato fino ai paesi montani alla ricerca di scorte residue del combustibile. Nei recenti giorni degli assalti ai supermercati per paura dello stop degli autotrasportatori, i rivenditori hanno venduto centinaia di sacchi di pellet in una sola giornata: «Ma ormai trovarlo si fa sempre più difficile - spiegano alcuni commercianti desulesi – Serve un “accozzo” per farne arrivare anche solo una pedana». Per la montagna sul pellet grava da sempre il prezzo del trasporto, che si fa proibitivo con i recenti aumenti del carburante. E se finora i commercianti lo hanno venduto con un margine bassissimo (intorno al 10 per cento nei periodi normali), adesso son costretti – quando recuperano la rara merce - a darlo a prezzo di costo, comunque alto, o a prevedere aumenti vertiginosi, seppur congrui.

I rincari

Sul web un sacco da 15 chilogrammi – che nelle zone di montagna in certi periodi basta per un giorno solo - costa oggi tra 9 e 18 euro. «La disperazione per la carenza di pellet a Fonni è tale che - precisa la sindaca Daniela Falconi – le persone lo stanno acquistando su Internet. Il problema riguarda soprattutto gli anziani, che spendono il doppio con una pensione che è sempre la stessa, bassa. La crisi è generale e siamo preoccupati. Anche le amministrazioni hanno un surplus di costi per il riscaldamento, che in montagna è acceso fino a maggio, come nelle scuole. Abbiamo fatto richiesta di sostegno per riscaldare gli edifici pubblici».