Alla ricerca delle proprie origini, ora basta un clic  

Come i suoi due omologhi a Sassari e a Oristano, il centro genealogico è inserito nella rete mondiale che fa capo al sito www.familysearch.org/it/ . A partire dalla schermata iniziale, dopo una rapida procedura per creare il profilo, qualsiasi persona — che si tratti di curiosi alle prime armi o di ricercatori più esperti in materia — può controllare facilmente le informazioni già disponibili sulla propria famiglia e sul cognome, imparare ad addentrarsi nei meandri della genealogia creando un proprio albero personale, o andare a scoprire la storia degli antenati attraverso la ricerca mirata dei documenti: un servizio che si avvale dello sforzo e della passione dei tanti volontari coinvolti.

Oltre 460 milioni di documenti digitalizzati in libera consultazione, con la possibilità di percorrere a ritroso le proprie origini sino al XV secolo e talvolta, se vi sono discendenze nobiliari, anche al Milleduecento: questo il servizio che torna a essere disponibile per la comunità cittadina con la riapertura del Centro Genealogico della Sardegna, in via Peretti 7.

La consultazione

A mostrare come funziona la struttura è stato Claudio Deplano, direttore del Centro. Il centro può contare sui documenti (fra i quali atti di nascita, matrimonio, morte o di immigrazione) resi fruibili dalla Società genealogica della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni: «Nella nostra sede gli utenti troveranno tre postazioni dotate di computer per le ricerche del materiale digitalizzato e altre due che consentono di visionare microfilm restaurati, a partire da bobine originali, che contengono l’elenco completo degli stati civili della Sardegna dal 1866 al 1910, mentre per i documenti più recenti è possibile proseguire con le risorse online».

L’album familiare

Sono previste anche diverse altre opzioni, come la possibilità di creare un album familiare, confrontare il proprio volto con quello degli antenati, o verificare se si hanno dei consanguinei famosi. «Non sono mancati i casi di persone che hanno scoperto di avere dei contatti con Cristoforo Colombo», rileva Deplano, precisando che «ad oggi la sede è aperta al pubblico il mercoledì e la domenica dalle 18 alle 20, ma ci stiamo organizzando per aprire anche in ulteriori orari per venire incontro a esigenze individuali».

«Per i principianti», prosegue Deplano, «in genere la ricerca inizia dai dati che sono più facilmente reperibili, in quanto ricavabili, per esempio, dai certificato di matrimonio o di morte di genitori e nonni. La nostra assistenza permette di approfondire lo studio, come nel caso dell’analisi degli stati civili, a partire dai quali si può tornare sempre più indietro nelle generazioni. La tempistica si riduce se ad esempio ci si muove all’interno di un comune di piccole dimensioni; è più estesa se si tratta di grandi centri urbani o in presenza di movimenti migratori in altre regioni o all’estero. Di rado mancano sorprese e scoperte di forte impatto emotivo, io stesso non immaginavo di avere una parentela con un vescovo che operò a Iglesias nel Settecento».

Gli sviluppi

Durante l’inaugurazione di ieri, Piero Comandini, vice presidente del Consiglio regionale, Enrico Trogu, direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari, e Francesca Desogus, direttrice del Archivio storico cittadino, sono intervenuti per affrontare temi legati alla conservazione di nomi e cognomi su scala regionale, sulla disponibilità delle fonti di archivio e sul modo in cui sono fruibili da parte degli interessati. Si è inoltre annunciato il prossimo allestimento di una sala della memoria con foto e oggetti antichi dell’Isola.

