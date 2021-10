Alitalia nel caos, dopo lo sciopero cancella altri 12 voli 

La linea più bersagliata è stata la Cagliari-Roma, che ha perso 8 collegamenti. Poi la Cagliari-Milano (5), due per la Alghero-Milano e la Olbia-Milano, uno a ciascuno per la Olbia-Roma e la Alghero-Roma. Si sono salvati solo i voli programmati nelle fasce orarie di tutela – dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 – in cui i collegamenti devono essere garantiti. Ma l’onda lunga della protesta aveva già lasciato a terra domenica sera i passeggeri di due aerei (le ultime partenze del Milano-Alghero e del Roma-Cagliari) per motivi operativi, e la stessa situazione è prevista per i primi voli di oggi, con altre cinque cancellazioni nell’Isola.

Intanto ieri sono stati 19 i voli saltati negli scali sardi, su 127 eliminati da Alitalia in tutto il Paese. Lo sciopero indetto dai Cobas e dall’Usb ha paralizzato i trasporti in tutti i settori, e ovviamente una delle regioni maggiormente penalizzate è stata la Sardegna.

La fine di Alitalia manda al tappeto la continuità. Non solo per lo sciopero di ieri, che ha azzerato le possibilità di raggiungere gli scali di Fiumicino e Linate – i pochi voli superstiti erano già al completo da giorni – ma anche perché la compagnia tricolore ha deciso nuove cancellazioni nella giornata di oggi. E non è escluso che il copione si ripeta domani e giovedì, quando sono previsti gli ultimi collegamenti prima del battesimo di Ita.

La fine di Alitalia manda al tappeto la continuità. Non solo per lo sciopero di ieri, che ha azzerato le possibilità di raggiungere gli scali di Fiumicino e Linate – i pochi voli superstiti erano già al completo da giorni – ma anche perché la compagnia tricolore ha deciso nuove cancellazioni nella giornata di oggi. E non è escluso che il copione si ripeta domani e giovedì, quando sono previsti gli ultimi collegamenti prima del battesimo di Ita.

Negli aeroporti

Intanto ieri sono stati 19 i voli saltati negli scali sardi, su 127 eliminati da Alitalia in tutto il Paese. Lo sciopero indetto dai Cobas e dall’Usb ha paralizzato i trasporti in tutti i settori, e ovviamente una delle regioni maggiormente penalizzate è stata la Sardegna.

La linea più bersagliata è stata la Cagliari-Roma, che ha perso 8 collegamenti. Poi la Cagliari-Milano (5), due per la Alghero-Milano e la Olbia-Milano, uno a ciascuno per la Olbia-Roma e la Alghero-Roma. Si sono salvati solo i voli programmati nelle fasce orarie di tutela – dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 – in cui i collegamenti devono essere garantiti. Ma l’onda lunga della protesta aveva già lasciato a terra domenica sera i passeggeri di due aerei (le ultime partenze del Milano-Alghero e del Roma-Cagliari) per motivi operativi, e la stessa situazione è prevista per i primi voli di oggi, con altre cinque cancellazioni nell’Isola.

Le mosse

Per cercare limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia «ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare l'11 ottobre (e anche nella serata del 10 e nella prima mattina del 12 ottobre), in caso di cancellazione del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso del biglietto senza alcuna penale fino al 14 ottobre 2021», ha fatto sapere la compagnia

La riduzione

I disagi però non sono finiti. Anzi. Sono destinati ad aumentare. Alitalia è in piena fase di smantellamento e da settimane cancella rotte in tutta Italia per problemi organizzativi. Domani a Cagliari salteranno in tutto 12 collegamenti, 6 con Roma e altrettanti con Milano.

In questi giorni le proteste del personale di volo e degli altri dipendenti hanno paralizzato in più di un’occasione le attività, come sanno anche i passeggeri sardi, costretti a viaggiare con il solo bagaglio a mano per evitare sorprese al momento dei ritiro dei trolley. Sono decine i casi di valigie smarrite o rimaste nell’aeroporto di partenza. Non si contano le partenze in ritardo.

Le proteste

Ieri i lavoratori di Alitalia hanno manifestato davanti agli ingressi del Terminal 3 di Fiumicino. Ma i sit-in e gli effetti dello sciopero si sono visti un po’ in tutta Italia. A Napoli il corteo di Cobas e Usb ha costretto le autorità alla chiusura di due funicolari, mentre alcuni manifestanti hanno bloccato l'ingresso alle autostrade e alla zona commerciale del porto. A Roma, metro C chiusa e linee A e B a servizio ridotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata