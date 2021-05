Aliquote Tari bocciate dal Tar  

Illegittime le delibere dei Comuni di Serrenti e di Samassi sulla Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Il Tar di Cagliari, accogliendo l’istanza del ministero delle Finanze, ha annullato gli atti dei rispettivi Consigli comunali, approvati nell’agosto 2015, in ritardo rispetto al bilancio di previsione, fissato al 30 luglio. Sei anni dopo, per i giudici amministrativi «il ricorso è fondato e va accolto». La sentenza non crea alcun effetto dirompente sui due Municipi: «Una questione formale, ma nella sostanza nulla cambia», commentano i sindaci, Leo Talloru ed Enrico Pusceddu. «Quell’anno le aliquote furono confermate».

Delibere da annullare

Serrenti e Samassi nel 2015 hanno discusso in Aula e approvato la Tari, rispettivamente, l’11 e il 4 agosto, pochi giorni dopo il via libera al bilancio di previsione, mentre la legge finanziaria impone agli Enti locali di fissare le aliquote relative ai tributi prima dell’approvazione del documento contabile dell’anno in corso e per il Tar «nel caso non fosse possibile, le aliquote vanno prorogate di anno in anno». Un principio disatteso dai due Comuni, finiti sotto la lente del ministero delle Finanze che impugnò gli atti dinanzi al Tar Sardegna, chiedendo «la sospensione dell’esecuzione del provvedimento». Richiesta non accolta in quanto «non sussistono i profili di danno grave e irreparabile evidenziati dal ricorrente», fra l’altro «tenuto conto dell’avanzato iter della legge di stabilità che sancisce la validità di aliquote e tariffe adottate entro il 30 settembre 2015». Ma quella che per i Comuni in principio era apparsa come una vittoria, nei giorni scorsi, con la sentenza di merito, la situazione si è capovolta: le delibere vanno annullate.

Ritardo decisivo

Essenzialmente l’accusa punta sul ritardo dei procedimenti. Contestazione accolta dai giudici che ritengono «violato il termine perentorio di approvazione delle delibere che seguono un preciso ordine, prima si approvano le aliquote e, solo successivamente, il bilancio di previsione». A Serrenti e a Samassi la procedura è stata inversa: prima il documento contabile e poi la Tari. Per il Tar «una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio, il Comune non può agire con la leva tariffaria per conseguire l’integrale copertura dei costi dell'esercizio già licenziato dall’Aula». Un principio «posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini».

I Comuni

Per gli amministratori quello che conta è che non ci sarà alcun ricalcolo delle bollette perché quell’anno non ci sono stati aumenti. «Il Consiglio comunale – ricorda Pusceddu - ha approvato la Tari 2015 quattro giorni dopo il bilancio. Un leggero ritardo dipeso dall’attesa del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Sarà nostro compito rispettare la sentenza». Per la vicesindaca di Serrenti, Maura Boi, «il Comune non ritenne di dover procedere all’annullamento in autotutela dell’atto di Consiglio, come richiesto dal Tar. Una decisione in buona fede suggerita dal fatto che la Tari non pregiudica l’equilibrio di bilancio, essendo a carico dei cittadini».

