Aliquote Irpef, un pasticcio  

Il ministero delle Finanze ha rinviato la delibera con la quale il Consiglio comunale aveva approvato l’addizionale Irpef sulla base di cinque scaglioni di reddito con la soglia di esenzione fino a 10 mila euro. Lavoro inutile, tutto da rifare: il Comune dovrà ridefinire le aliquote attenendosi alla normativa nazionale, questo sostiene il Mef.

Il caso

Il Consiglio in sede di approvazione del bilancio aveva deciso di abbandonare l’aliquota unica dello 0,4 per cento per tutti i redditi, da 0 fino a oltre 120 mila euro, per passare alle aliquote per scaglioni con una soglia di esenzione per i redditi fino a 10 mila euro. Errore, secondo il Ministero: il Comune può decidere delle detrazioni ma non può non calcolare l’addizionale anche sui redditi da 0 a 10 mila euro, quindi il calcolo deve essere rifatto. Palazzo degli Scolopi però dovrà rivedere anche il numero degli scaglioni dei redditi sui quali calcolare l’addizionale, portandoli dai cinque (approvati con quella delibera) a quattro come prevede la nuova norma sulla fiscalità nazionale.

Le fasce

Ci saranno quindi quattro scaglioni, il primo che comprende i contribuenti con reddito tra zero e 15 mila euro, il secondo tra 15.001 e 28 mila, il terzo tra 28.001 e 50 mila euro infine il quarto oltre i 50 mila. La delibera del Palazzo degli Scolopi, oltre all’esenzione per i redditi fino a 10 mila euro, prevedeva anche gli scaglioni da 55 a 75 mila euro infine oltre i 75 mila. «I calcoli vanno rifatti ma l’obiettivo resta quello indicato nella delibera approvata prima della riforma fiscale varata dal Governo, cioè l’addizionale per scaglioni e non calcolata sulla base di un’aliquota unica che ormai tutti i Comuni hanno abolito. La ritengo un atto di giustizia: chi più ha, più deve pagare», sostiene l’assessore al Bilancio Angelo Angioi.