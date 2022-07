Alimentari, 8mila imprese a rischio  

L'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime colpisce anche i produttori alimentari dell’Isola: molti rischiano di dover chiudere l’attività, se non ci saranno interventi specifici. Secondo i dati di Confartigianato Sardegna nel settore ci sono 7.900 laboratori che danno lavoro a quasi 20mila addetti. Panificatori, pastai, casari, cioccolatieri, gelatieri, pasticcieri e tutti coloro che operano nelle varie imprese che si occupano di ristorazione, produzione di birra e lavorazione di carni si ritrovano a lavorare tra tante difficoltà, nel tentativo di limitare i costi, per evitare di gravare troppo sui consumatori.

I dati

Rispetto a giugno, questo mese le bollette di elettricità e gas hanno avuto un rincaro del 55%, mentre il valore delle materie prime è salito fino all’85%. Per i vertici dell'associazione di categoria artigiana il contenimento dei costi potrebbe essere attuato sia con un incremento dei ristori per il caro bollette, sia prevedendo nel disegno di legge Aiuti un azzeramento dell'Iva per tutti i prodotti alimentari. In base alle attuali quotazioni dei prezzi alla borsa elettrica, questo mese si prevede un consistente aumento della bolletta elettrica. Ad esempio, un'azienda che totalizza circa 10mila kWh di consumi in un mese, nella fattura di luglio che riceverà a metà o a fine agosto, rischia di vedersi addebitare una spesa di vendita (che non include le perdite di rete, il dispacciamento, le spese di trasporto, le spese per oneri e le imposte) che potrebbe sfiorare i 4.300 euro, contro i circa 2.700 del mese precedente.

Costi esorbitanti

«Il caro energia - spiega Marco Rau, delegato regionale alimentazione Confartigianato Sardegna - ci ha già messo in ginocchio. Ci sono centinaia di imprese a rischio chiusura. La situazione è grave e all’orizzonte c’è un autunno davvero difficile. L’intera filiera alimentare sarda, che offre lavoro a oltre 20mila addetti, è veramente in grande difficoltà. Un vero peccato perché il settore dell’alimentazione artigianale stava uscendo in qualche modo bene dalla crisi del Covid, nel senso che la clientela stava dimostrando attenzione all’importanza di consumare alimenti locali, di qualità, fatti con materie prime garantite, certificate made in Sardegna e made in Italy».

Conti stravolti

Rau aggiunge, inoltre, che a trovarsi in difficoltà è anche chi, nei mesi precedenti, «ha investito in tecnologie innovative nella propria azienda o ha comprato nuove strutture, sfruttando gli incentivi della legge 949, perché i calcoli, fatti mesi addietro, su cui si basavano quegli investimenti, oggi sono completamente diversi». Insomma, chi ha investito ieri, oggi non è più certo che quell’investimento sia finanziariamente sostenibile. «In più, se sull’energia autoprodotta dal fotovoltaico lo Stato impone il “prezzo equo”, la stessa condizione “calmieratrice” potrebbe imporla per il gas sotto forma di “tetto massimo”, evitando così alle imprese le speculazioni di questi mesi».