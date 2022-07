Alice nel paese  del parto vietato, sballottata a Nuoro 

«Sono rimasta a gestire le contrazioni nel piazzale del San Francesco in stretto contatto con la ginecologa e l’ostetrica. Intorno alle 9 di sera (dopo 3 ore) ho fatto un altro accesso al Pronto soccorso, ma frattempo sono stata malissimo, emotivamente ero a terra, ero spaventata. Sono state tre ore d’inferno, con le contrazioni, non sapevo come comportarmi perché non sapevo quando potevo accedere al reparto visto che non era stato considerato necessario a dispetto delle indicazioni della ginecologa a Lanusei. Ero smarrita. La situazione era invariata ma questa volta il personale mi ha accolto in maniera ineccepibile, mi ha fatto tutte le visite di dovere e mi hanno ricoverato, permettendomi di rilassarmi e lasciarmi andare». Nata Luana, anche il post non è stato un'esperienza memorabile.

La domenica si reca in ospedale per il tracciato e fa presente che le contrazioni erano regolari da sabato pomeriggio. La ginecologa, vista la sua situazione clinica, le ha consigliato di non tardare ad andare a Nuoro, anche perché essendo la seconda gravidanza c’era la possibilità che il travaglio iniziasse più velocemente. «Arrivata a Nuoro, mi hanno attaccata al tracciato, non hanno ritenuto necessario ricoverarmi nonostante contrazioni ogni 5 e 6 minuti, perché irregolari. Così, ho chiamato la ginecologa e l’ostetrica che mi ha sconsigliato di mettermi in viaggio e consigliato di prendere un B&B a Nuoro». Quindi ha deciso di aspettare nel piazzale dell’ospedale. Fortunatamente è una psicologa e per gestire il dolore è ricorsa a ipnosi e mindfulness.

Il travaglio delle mamme che non possono partorire a Lanusei. Alice Cuboni, 33 anni di Lanusei oggi può finalmente sorridere. Ma solo qualche mese fa la situazione era a dir poco tragica e paradossale. Ha avuto Luana a inizio maggio scorso ma l’odissea che ha dovuto vivere non la augura a nessun’altra famiglia e a nessun’altra mamma ogliastrina.

Il travaglio

L’incubo

Post parto

«Mi hanno dimesso senza darmi un supporto, visto che la bimba non si era attaccata al seno, dicendomi che se entro due giorni la bambina non si fosse attaccata mi dovevo rivolgere a un pediatra. Ma quale pediatra se la pediatria e come è e la bimba ancora non aveva un suo medico. Tra Nuoro e Lanusei non c’è un filo di comunicazione né nel pre che nel post parto. In ginecologia e ostetricia sono stati non splendidi di più. Mi hanno accolta, mi hanno fatto vedere come attaccare la bambina». Ma il suo racconto ha un’altra finalità. «Questo è accaduto a me, ma può succedere a chiunque. In Ogliastra siamo lasciate sole. Il reparto di ginecologia c’è, è presente, ti danno il supporto di cui hai bisogno. Ma come facciamo noi donne a saperlo? Siamo lasciate completamente a noi stesse, anche nel pre. Ho la fortuna di avere un compagno accanto, ma una donna sola cosa fa? Il problema principale non è tanto l’ospedale di Nuoro, ma noi non sappiamo come comportarci, come muoverci. Siamo travolte da un senso di smarrimento. Da qui ti danno delle indicazioni (partire con le contrazioni ogni 15/20 minuti per non rischiare durante il viaggio) e poi a Nuoro ci consigliano di tornare a casa. C’è il viaggio da affrontare, se buchi una gomma?». E incalza: «Volete chiudere il reparto? Dateci un’indicazione, che si segua un unico protocollo. Anche nel post parto abbiamo bisogno di sostegno. Hanno chiuso un servizio senza offrire una valida alternativa. Si faccia qualcosa al più presto perché quello che è capitato a me non succeda ad altre future mamme».

