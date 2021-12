Aliarbatax, atterrano i debiti 

L’ex liquidatore di Aliarbatax passa all’incasso. Stefano Monni, 48 anni, attuale sindaco di Baunei, presenta il conto al Consorzio industriale, socio unico della stessa società per azioni titolare dell’aeroporto di Tortolì. Durante il suo mandato, l’avvocato non ha mai percepito un centesimo. E neppure risultano solleciti di versamento. In forza ad accordi stipulati all’atto di nomina (2014), il professionista rivendica 84 mila euro per le prestazioni offerte tra febbraio 2014 e marzo 2021. In questi anni Monni, oltre a seguire da vicino i tentativi (vani) di aggiudicazione dello scalo chiuso dal 2011 attraverso gare a evidenza pubblica, si è occupato delle vicissitudini in cui è precipitata la società, posta in stato di liquidazione nel 2014 a causa di una condizione debitoria di 3,89 milioni euro.

L’ex liquidatore

Sul provvedimento di nomina le parti avevano concordato un compenso annuale di 12 mila euro. In sette anni l’avvocato Monni giura di non aver mai ricevuto un euro. «Sono stato nominato liquidatore della società Aliarbatax con delibera notarile dell’assemblea dei soci del 20 febbraio 2014, alla quale non ho partecipato e nella quale era stato indicato il compenso. Ho cessato il mio incarico nel marzo 2021. Durante questi sette anni di duro e faticoso lavoro non ho mai ricevuto un euro. A oggi non ho mai avanzato formali richieste di pagamento delle indennità dovutemi».

Monni, che a Baunei ha raccolto l’eredità amministrativa di Salvatore Corrias, precisa di non avere alcuna intenzione di avanzare pretese di pagamento coatto: «Dopo sette anni continuerò ad attendere, non è un problema. Mi auguro, piuttosto, che la società riesca a riaprire lo scalo aeroportuale, visti i benefici e le ricadute che ne avrebbe tutta la nostra Ogliastra. Sono certo che l’impegno del Consorzio non mancherà».

Fallimento evitato