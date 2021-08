Alghero, Mattarella  in vacanza nella villa di Porto Conte  

L’Airbus 319 dell’Aeronautica con a bordo il presidente della Repubblica è atteso per questo pomeriggio all’aeroporto militare di Alghero. Sergio Mattarella trascorrerà la sua vacanza in Sardegna nella villa di Porto Conte, nel cuore del Parco, la splendida foresteria dell’Aeronautica militare dove vengono ospitate le autorità politiche e militari. Non è dato sapere se con lui ci saranno anche i figli e i nipoti.

La villa

La casa bianca con gli archi è stata tirata a lucido. Si tratta di un complesso formato da tre caseggiati, affacciato sulla Baia delle Ninfee: più di 800 metri quadrati di superficie, con un molo privato, per garantire a Mattarella tranquillità e privacy. E sarebbe in navigazione verso Alghero anche l’Amerigo Vespucci per rendere omaggio oggi al Capo dello Stato. Intanto ieri si è svolta una riunione in Prefettura, a Sassari, proprio per definire l’apparato di sicurezza e gli spostamenti. Pattuglie di militari presidiano la villa da terra e dal mare. «È un grandissimo onore ospitare il presidente Mattarella in Sardegna ed è una gioia immensa da algherese che abbia scelto la Riviera del Corallo. Lo aspettiamo a braccia aperte», commenta il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

Il saluto

L’arrivo alla villa bianca di Porto Conte è previsto nel primo pomeriggio. Ad attenderlo le autorità civili e militari, la prefetta di Sassari Maria Luisa D’Alessandro e il sindaco di Alghero, Mario Conoci, nei panni di padrone di casa. L’Amministrazione algherese ha già pronta per Sergio Mattarella una pergamena che riproduce il documento originale con cui Pietro IV nel 1355 concesse alla città catalana lo stemma comunale. Il primo cittadino, inoltre, inviterà il presidente della Repubblica a compiere una passeggiata lungo i bastioni antichi del centro storico e a visitare, se lo vorrà, i musei archeologico e del corallo. Tenendo presente che si tratta di una visita privata, però, Mattarella e i suoi familiari saranno lasciati liberi di godersi il breve periodo di ferie in assoluta tranquillità.

Il soggiorno

Il Presidente si è preso una pausa completa dal difficile momento politico che ha dovuto gestire negli ultimi mesi. L’unico appuntamento in agenda già fissato per il 22 agosto è a Pesaro per l'inaugurazione della 42esima edizione del Rossini Opera Festival. La durata della sua vacanza nella Riviera del Corallo è top secret. Potrebbe essere una settimana come un solo weekend. I vertici della Fondazione Alghero, l’ente che gestisce l’intero patrimonio ambientale e culturale della città, e il management del Parco di Porto Conte, hanno già fatto sapere che sarebbero felici di far conoscere al Presidente le bellezze del territorio, con visite esclusive ai musei e alla Grotta di Nettuno, raggiungibile in barca in pochi minuti direttamente dalla villa di Porto Conte scelta da Mattarella come buen retiro nella costa a nord ovest della Sardegna. Il Capo dello Stato era venuto nel settembre scorso a Sassari in occasione della commemorazione per il decimo anniversario della scomparsa del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. In passato, invece, per il suo relax di agosto aveva scelto La Maddalena, nel 2018 e nel 2019 e in quell’occasione riuscì a fare alcune gite in barca nell’arcipelago. Questa volta, avendo pure a disposizione un molo privato, è possibile che possa concedersi un tuffo nelle acque cristalline dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana.

