Alghero, comincia Paolini 

Alghero. Jasmine Paolini contro Alizé Cornet. Inizierà così, alle 14, il match tra Italia e Francia, valido come Billie Jean King Cup Qualifiers. Lo ha deciso il sorteggio ospitato ieri mattina dalle sale dell'Hotel Carlos V di Alghero. «Sono contenta di giocare subito, anche se mi aspetta una partita dura contro Cornet, e non sarà facile», ha dichiarato la numero 2 azzurra e 48 del mondo. Mostra sicurezza la sua avversaria, 14 gradini più in alto di lei nella classifica Wta: «Mi piace molto questa superficie. Sto bene, ho iniziato al meglio la stagione e ho ottime sensazioni generali. Non abbiamo paura dell’Italia», ha dichiarato Cornet, forte anche dei due precedenti vinti sempre in due set, sul rosso di Losanna nel 2019 e l'anno scorso sul cemento di Chicago. A seguire, il Campo Centrale del Tc Alghero vedrà confrontarsi Camila Giorgi (30) e Oceane Dodin (96). Anche in questo caso, a dispetto del ranking, è la francese a condurre per 2-0 nei precedenti: in due set al Roland Garros 2017 e i tre set lottati sull'erba nelle qualificazioni di Birmingham, perciò mai sul green set che le attende oggi.

Domani il verdetto

Tre match in programma domani. Si inizierà alle 14, con la sfida tra le due numero 1, Giorgi e Cornet. Tra le due ci sono ben sette precedenti, cinque dei quali sorridono all'azzurra. I primi due avevano visto la francese vincere in due set lottati, nel 2014 sul cemento (prima agli Australian Open e poi in finale a Katowice). Poi la sfida è diventata un monologo della Giorgi: in tre set sul rosso di Strasburgo 2014, in due sulla terra indoor di Genova (nel match di Fed Cup vinto 3-2 dalla Francia nel 2015), in tre set sull'erba di Wimbledon 2017, concedendo appena tre game sul cemento del Bronx nel 2019 e, due anni fa, in tre set sul veloce indoor di Lione. Spazio poi alle numero 2 Paolini e Dodin, che non si sono mai sfidate. La chiusura di match sarà affidata al doppio. I due capitani hanno annunciato le coppie: Lucia Bronzetti e Martina Trevisan per Tathiana Garbin, Alizé Cornet e Kristina Mladenovic per Julien Benneteau.

Voci dalle panchine

«Sono tutte partite aperte», ha commentato Bronzetti, all'esordio in maglia azzurra. «La nostra forza è il gruppo. Stiamo bene insieme, dentro e fuori dal campo. Le ragazze si stanno esprimendo a buoni livelli e soprattutto le nostre prime singolariste, Paolini e Giorgi sono in condizione», ha dichiarato Garbin, che a proposito delle francesi ha sottolineato: «Conosciamo il loro valore e in particolare Cornet ha avuto un ottimo avvio di stagione: lei è un osso duro in questa competizione». «È una giocatrice di esperienza, sbaglia poco», conferma Trevisan, mentre «Dodin tira forte, ma potrebbe pesare la minore esperienza». Ottimista Benneteau, che sottolinea come tutto sia perfetto, «le condizioni sono ottime. Ho dovuto sostituire due giocatrici a causa di infortuni (Caroline Garcia e Clara Burel, sostituite da Oceane Dodin e la debuttante Harmony Tan, ndr ), ma la squadra è forte e ce la giocheremo con l’Italia. In particolare, Dodin sta bene e l’ho vista molto a suo agio su questo campo».