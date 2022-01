Alghero, comincia lo show  

Si apre il sipario sugli Internazionali d’Italia di Motocross, che scatteranno oggi al “Lazzaretto” di Alghero e si chiuderanno, il 6 febbraio, a “Le Dune” di Riola Sardo, con la seconda e ultima prova. Riflettori puntati sulla Sardegna, che per la terza volta ad Alghero e la nona a Riola, ospita l’invitante antipasto della lotta iridata. Sulla sabbia oristanese farà poi tappa il Mondiale il 15 maggio.

Causa pandemia, agli Internazionali d’Italia i cancelli resteranno chiusi, ma ci sarà lo streaming su Federmoto Tv, gratis per i tesserati. In diretta dalle 13.05, quando si sarà già conclusa la 1ª manche della 125, che vanta 30 iscritti tra cui il giovane Andrea Piredda, unico sardo. Gara secca, invece, per la classe Mx2 (il via alle 13.30) e la MxGp (14.25). I Top20 della MxGp e della Mx2 si sfideranno poi nella Supercampione, che partirà alle 16 e decreterà il nuovo “re” algherese. «Tutto pronto, grandi nomi al via e condizioni meteo splendide pur essendo a gennaio: la Sardegna regala sempre scenari unici», commenta l’organizzatore Gian Domenico Nieddu del Motoclub Sardegna.

L’anno scorso

Nel 2021 ad Alghero trionfarono l’olandese Coldenhoff in MX1, l’italiano Lapucci in MX2 e il danese Olsen nella Supercampione. Quella 2022 sarà la prima stagione senza il 9 volte campione del mondo Tony Cairoli, fresco di ritiro, ma alla grande anteprima di oggi mancheranno anche il campione in carica Herlings e l’infortunato Febvre. Tra i 28 al via della MxGp spiccano Gajser, Evans e Fernandez (Honda), Coldenhoff, Seewer e Renaux (Yamaha), Watson (Kawasaki), Prado (GasGas) e Van Horebeek (Beta). Tra i 42 della Mx2, anche Guadagnini e Langenfelder (GasGas), Geerts (Yamaha) e Lapucci (Fantic).