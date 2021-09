Alghero, acque da sogno 

Occhi puntati su Gregorio Paltrinieri, vincitore qui lo scorso anno e medaglia d'oro nelle gare più importanti, dalle Olimpiadi ai Mondiali, dagli Europei ai Giochi del Mediterraneo, passando per le Universiadi e le competizioni giovanili iridate e continentali. Un amico della Sardegna, innamorato di questa terra e che ha definito Alghero «il mare più bello del mondo». «Sono tornato qui e mi sono subito ricordato le belle nuotate fatte l'anno scorso», ha dichiarato l'azzurro, reduce dai Giochi di Tokyo, «ma la Sardegna non è solo mare. C'è un'aria accogliente, è casa», ha proseguito, tra gli applausi del parterre, composto da alcuni degli atleti che cercheranno di impedirgli il bis, a partire da Dario Verani, bronzo nella 5 chilometri di fondo degli Europei di Budapest 2020, alle spalle del francese Marc Antonie Olivier e proprio di Paltrinieri.

Il programma prevede due start: il primo alle 9, per la 1500 metri dedicata alle classi Finp S3-S6, il secondo alle 10, per le classi Finp S7-S10 S11-S13, per i Master e Agonisti Fin. In lizza 179 atleti: 33 Finp, 49 agonisti e 97 Master Fin. «Un'edizione top rispetto al passato», come sottolineato dalla presidente della Finp Sardegna Silvia Fioravanti. La gara potrà essere vista in diretta streaming sul canale YouTube della Finp.

Alghero. «Attraverso le acque libere abbiamo la possibilità di far nuotare tutti insieme, perché il fondo è una cosa sola». In queste parole, pronunciate dal vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Gianluca Cacciamano, c'è tutta l'anima dell'ottava edizione del Campionato italiano paralimpico-Meeting Freedom in water, la gara di nuoto in acque libere presentata ieri ad Alghero e che si disputerà questa mattina, per il secondo anno consecutivo, nella spiaggia di Mugoni. Una gara nata dall'idea di Cacciamano e del presidente della Fin Sardegna, Danilo Russu.

La gara

La star

Occhi puntati su Gregorio Paltrinieri, vincitore qui lo scorso anno e medaglia d'oro nelle gare più importanti, dalle Olimpiadi ai Mondiali, dagli Europei ai Giochi del Mediterraneo, passando per le Universiadi e le competizioni giovanili iridate e continentali. Un amico della Sardegna, innamorato di questa terra e che ha definito Alghero «il mare più bello del mondo». «Sono tornato qui e mi sono subito ricordato le belle nuotate fatte l'anno scorso», ha dichiarato l'azzurro, reduce dai Giochi di Tokyo, «ma la Sardegna non è solo mare. C'è un'aria accogliente, è casa», ha proseguito, tra gli applausi del parterre, composto da alcuni degli atleti che cercheranno di impedirgli il bis, a partire da Dario Verani, bronzo nella 5 chilometri di fondo degli Europei di Budapest 2020, alle spalle del francese Marc Antonie Olivier e proprio di Paltrinieri.

Alghero capitale

E “SuperGreg”, durante le sue ultime gare in giro per il mondo, è stato anche testimonial d'eccezione per l'ultima tappa della Coppa Len, che si disputerà proprio ad Alghero sabato 9 ottobre: «In tanti mi hanno chiesto notizie sulla sede della tappa italiana. Sarà l'occasione perfetta per far conoscere queste spiagge». «È la baia ideale», rilancia Stefano Rubaudo, responsabile nazionale Fondo, «Abbiamo unito la bellezza del mare, la morfologia della baia e la comodità di una città così vicina». E Alghero calerà il tris con la nona edizione del Campionato italiano paralimpico: «Si disputerà il 17 settembre 2022», ha annunciato Fioravanti.

