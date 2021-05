«Alga tossica, mitili ritirati dal mercato»  

Il doppio mistero dello stagno: i risultati delle analisi delle acque e un'ordinanza nascosta. A Terralba da ieri si è scatenato il panico. Preoccupazioni per le vongole di Marceddì. Ma il presidente del Consorzio Antonello Loi tranquillizza tutti: «Appena ci hanno comunicato che non potevamo più pescare e commercializzare i nostri mitili abbiamo immediatamente contattato le rivendite per ritirare il prodotto dal mercato. Quindi nessun allarme».

L’alga ferma i pescatori

Nella cittadina non si parla d’altro. Gli operatori che lavorano nello specchio d'acqua, in tutto 120, sono fermi da due settimane. A bloccare la raccolta, il confezionamento e la vendita di tutti i mitili è stato il servizio veterinario dell’Ats. Le analisi effettuate lo scorso 12 maggio sulle vongole di Marceddì da parte dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna, hanno evidenziato la presenza di “biotossine alcali liposolubili”. Un'alga tossica insomma. Motivo per il quale l'attività di pesca all'interno dello stabulario inaugurato un mese e mezzo fa è stata quindi bloccata. Lo stop imposto in tre zone differenti: a Corru S’ittiri, nella terza peschiera e nella zona della Torrevecchia.

I misteri

Il divieto di pesca è stato disposto con un'ordinanza specifica anche dal sindaco di Terralba Sandro Pili. Il documento però, il numero 10 del 19 maggio, in tutti questi giorni non è stato pubblicato nell'albo pretorio online. Sulla vicenda gli amministratori comunali per ora però preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Il primo cittadino Sandro Pili preferisce non spiegare nemmeno il perché della mancata pubblicazione dell’ordinanza. Silenzio anche da parte dell’assessore alla Pesca Simone Puddu.

L’attesa dei risultati

Intanto però i pescatori sono in attesa di conoscere i risultati delle nuove analisi eseguite nei giorni scorsi: «Ci avevano comunicato che in pochissimi giorni i dati sarebbero stati pronti - va avanti il presidente del Consorzio Loi -, ma ancora non sappiamo nulla. Se non che devono dare delle risposte dal centro di Ricerche Marine di Cesenatico. Noi però non possiamo più aspettare. Io devo rendere conto a 120 famiglie senza stipendio».

I dubbi

Loi ricorda che le analisi sono state effettuate solo sulle vongole, motivo per il quale, secondo lui, almeno le cozze potevano essere raccolte: «Capisco la prevenzione, ma tutto questo mi sembra esagerato. Chiediamo più chiarezza anche alla luce della controprova che abbiamo in mano. Le analisi che abbiamo richiesto noi ad un laboratorio privato non hanno evidenziato nessuna presenza di batteri». Loi vuole vederci chiaro su tutto: «Perché ci dicono che questo batterio in tutto il Golfo di Oristano è presente solo a Marceddì? Perché hanno bloccato la pesca il 19 quando le analisi sono state fatte il 12 maggio?». I pescatori annunciano proteste eclatanti. Se entro lunedì non arriveranno i risultati delle analisi occuperanno il Comune.

