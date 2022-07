Alex di “Amici”: «Sogno Sanremo e vado in tour» 

«Sono contentissimo di vedere le persone, perché da vicino non le avevo mai viste, non avevo sentito tutto questo affetto. Non le avevo mai toccate. Io, prima di Amici, suonavo e cantavo solo per me. Adesso invece vedo come la musica può arrivare a tante persone e di questo sono davvero felice».

Il sorriso a Cagliari non l’ha negato a nessuno ed è rimasto ore a firmare autografi e a fare foto di rito, accettando regali riconoscente e asciugando persino lacrime alle bambine emozionatissime nel trovarselo di fronte. Con quell’aria da rocker , un po’ del Grignani vecchio stampo, solo con i capelli appena più corti, ha cantato le sue canzoni con i fan . E ieri ha anche annunciato le prime date del tour “Ecco i nostri momenti per diventare una cosa sola”, che lo vedranno a settembre in giro su e giù per l’Italia.

Quando hai 22 anni e in un battito di ali vieni catapultato dalla tua cameretta al palco di “Amici” e osannato da migliaia di ragazzine adoranti, ci sta pure che potresti anche un po’ montarti la testa. Ma non è certo il caso di Alex, ossia Alessandro Rina, quarto nel talent di Canale 5 ma in realtà secondo tra i cantanti e forse uno dei più amati della scuola. Lui la testa ce l’ha ben salda sulle spalle ed è rimasta persona gentile e squisita. Bastava vederlo nell’unica tappa in terra sarda dell’Instore Tour “Non siamo soli”, lunedì alla Mondadori Bookstore di via Roma a Cagliari. Unica perché ieri invece è saltata la data prevista ad Alghero.

E allora Alex come sta andando questo Instore tour?

«Sono contentissimo di vedere le persone, perché da vicino non le avevo mai viste, non avevo sentito tutto questo affetto. Non le avevo mai toccate. Io, prima di Amici, suonavo e cantavo solo per me. Adesso invece vedo come la musica può arrivare a tante persone e di questo sono davvero felice».

Dai firmacopie al primo tour. Non la ferma più nessuno.

«Sì, mi preparo ad andare in giro anche se queste prime date non saranno moltissime perché ho fatto soltanto un Ep. Suonerò tra settembre, ottobre e forse qualcosa anche ad agosto per divertirci, portare la mia musica e cantare tutti insieme».

Pochi giorni fa ha aperto anche il concerto di Ermal Meta. Un sodalizio che era stato già annunciato ad “Amici”.

«Cantare su quel palco, con lui è un’emozione che davvero non riesco a descrivere con le parole. Non si può spiegare. Già ad “Amici” avevo cantato in più occasioni delle canzoni sue e poi quando abbiamo cantato Piccola anima al concerto è stato fantastico, io davvero sono stra contento di tutto questo che mi sta capitando».

Quando ha deciso si partecipare ad “Amici” si aspettava che sarebbe successo tutto questo?

«Non mi aspettavo niente e non mi sarei mai aspettato che sarebbero successe tutte queste cose, un meraviglioso sogno».

Cosa si sente di consigliare ai ragazzi che stanno sostenendo i provini per entrare nella scuola di “Amici” il prossimo autunno?

«In realtà non ho tanto da consigliare. Se non dire che bisogna essere sempre se stessi, anche se si va contro il mondo intero, non bisogna rinunciare a fare quello che si vuole e a dimostrare quello che sei».

E adesso qual è il sogno: il palco dell’Ariston?

«Di sogni ne ho tanti. Sì Sanremo è uno di quelli. Salire su quel palco sarebbe bellissimo ma bisogna anche avere la canzone giusta. Ma la cosa più importante è trovare sempre la felicità in quello che faccio».

