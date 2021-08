Alessio Ninu, poliedrico spirito Il mio segreto? «Dormo solo tre ore» 

Nei dizionari della lingua italiana, uno su tutti Treccani, alla voce “artista” come prima definizione si legge: “Chi esercita una delle belle arti (spec. le arti figurative, o anche la musica e la poesia”. Pare scontato che chi si occupa di pittura non si interessi di musica. O di letteratura. L’idea di artista a tuttotondo evoca suggestioni e botteghe rinascimentali, oppure indica il nome di Alessio Ninu. Che, non necessariamente in questo ordine, è compositore e polistrumentista, cantante, pittore, scrittore, attore, regista, costumista. E sociologo appassionato di comunicazione di massa e pubblicità. Esperto di architettura della luce e cromoterapia (alla quale affianca essenze naturali profumate), e della multidisciplinarietà che ingloba: montaggio video, grafica, design. È nato il giorno del solstizio d’inverno del 1977 e vive di fronte al mare, nella costa quartese.

Proviamo a mettere ordine. Iniziamo col raccontare i prossimi appuntamenti artistici. Cosa accade il 16 agosto?

«Prende il via il “Costa Rossa Festival delle Arti” nelle località galluresi di Isola Rossa e Costa Paradiso. Io firmo la direzione artistica e il tema scelto è l’horror declinato nelle varie arti. Tra gli altri, mercoledì 18 ci sarà Claudio Simonetti per ricevere il premio alla carriera. Con i Goblin ha creato colonne sonore memorabili per il maestro Dario Argento».

Il giorno prima ci sarà lei sul palco con una lezione scenica dedicata alla Divina Commedia e intitolata “Dante e il suo viaggio in sette giorni”.

«Vero. Si tratta di una lectio che amo proporre nei licei e università. E con la quale ho girato l’Italia. Parto dal meraviglioso viaggio immaginario di Dante per rivisitarlo e leggerlo come fosse un soggetto cinematografico, la psicologia dei personaggi, le simbologie, ma anche i costumi e le credenze del Medioevo, la conoscenza astronomica del tempo, il fascino e il mistero della numerologia, l’importanza della matematica e della musica e tanto altro. Per le pene del contrappasso, per esempio, proietto alcune scene tratte da film di horror».

Con questo lavoro sarà poi ad Anagni.

«Il 22 agosto ritorno con piacere, dopo 10 anni, al Festival del Teatro Medievale della Città dei Papi. Racconto la storia di una rinascita, un manifesto filosofico e umano».

Qual è il segreto per far bene così tante attività?

«Lo studio. Naturalmente, c’è il piacere di fare cose che mi piacciono. Tra queste, appunto lo studio. Se avessi più tempo studierei ancora di più».

E il tempo devo lo trova?

«Non so se sia una fortuna, ma dormo tre ore a notte. Tanto basta per essere pimpante».

Che rapporto ha con il tempo?

«Sono convinto che nel corso della nostra stessa vita siamo chiamati a rinascere tante volte a causa di un lutto, un trasloco, un divorzio. Poi, il tempo è come una sabbia finissima: si può gestire e toccare ma non trattenerlo. Proprio come una rena impalpabile, scivola via e passa. Il tempo non si può fermare ma sentirlo sì».

Chi è Alessio Ninu?

«Scrivo, dipingo, suono, studio: ciò che conta è che possa dare forma e concretezza alle idee».

Per essere così creativo qualche volta prova anche ad annoiarsi?

«Mai! Ricerco la solitudine, che forse è sorella della noia. La solitudine è un momento di lentezza, ti fermi e osservi senza distrazioni. Vivo tutto come processo creativo, anche giocare a calcetto».

Un cenno sullo spettacolo “Setterane e tutti i gradi di un passaggio”, ideato a 19 anni.

«È storia fantastica. Setterane è come il mio alter ego. Dopo una tragedia, scopre di poter rinascere e vivere 24 volte in un mondo parallelo, portando con sé ogni volta sette cose che non vuole perdere. Il mondo perfetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA