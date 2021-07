Alessio e la sua band Rock e metal per il ritorno alla vita 

«Abbiamo organizzato un concerto con i miei amici, ai quali sono molto legato». Alessio è emozionato quando sale sul palcoscenico del Corto Maltese, nel litorale del Poetto a Cagliari. Un vero concerto ieri notte davanti a un pubblico attento e curioso. La musica per lui è una gioia immensa e un grande aiuto per riassaporare la vita e riconquistare un senso di normalità dopo una lunga notte di dolore e tormenti. «La musica – secondo Ezio Bosso – è una fortuna ed è la nostra vera terapia».

L’incidente

Alessio Solla, cagliaritano, 38 anni, il 30 settembre del 2018, è rimasto vittima di un grave incidente stradale che ha sconvolto la sua esistenza e lasciato traumi e ferite non tutte rimarginabili. Prima il buio del coma, poi il graduale risveglio. In questi due anni e mezzo, grazie alla tenacia della sua famiglia e della fidanzata Michela, Alessio ha potuto effettuare diversi cicli di riabilitazione motoria e cognitiva, che gli hanno permesso di riprendere alcune attività quotidiane, seppur con una continua supervisione.

La musica

Ora è seguito da un educatore, Davide de Giorgi, e svolge attività di riabilitazione cognitivo-comportamentale e senso-motoria nello studio di psicologia e neuropsicologia delle dottoresse Barbara Cossa e Roberta Portas. La musica è il motore, l’energia che alimenta le speranze di rinascita di un ragazzo che ama il rock e che prima dell’incidente suonava la batteria in una band con il sogno di raggiungere traguardi importanti nel mondo delle sette note.

«Alessio - spiega Barbara Cossa - ha ripreso confidenza con la batteria nel nostro studio. Poi è tornato al Foxi Studio di Giovanni Mancosu, dove era solito esercitarsi prima dell’incidente. Adesso il padre, sull’onda dei continui miglioramenti, ha deciso di affittare una piccola sala nella quale può esercitarsi ogni giorno». Ma non suona da solo. Perché anche gli specialisti che lo assistono, straordinaria coincidenza, coltivano la passione per la musica.

Il gruppo

Così, quasi per gioco, sono nati i “Sollas”, il gruppo costituito appunto da Alessio Solla (batteria), da Barbara Cossa (basso elettrico), Roberta Portas (chitarra elettrica) e da Davide de Giorgi (voce). «I progressi - chiariscono le due neuropsicologhe – sono notevoli, ma è necessario proseguire tutte queste attività». L'obiettivo del concerto al Corto Maltese era quello di raccogliere fondi per sostenere Alessio nel suo percorso di graduale ritorno alla vita. Il batterista è un leader indiscusso: «Il suo costante buonumore dà una forza incredibile a tutti quelli che si prendono cura di lui», ammettono gli altri componenti della band. I “Sollas”, per il loro esordio, hanno proposto “Learn to fly” dei Foo Fighters, uno dei gruppi preferiti di Alessio, e “Like a stone” degli Audioslave. Poi sono saliti sul palco i Rusty Bones e gli Stars of Steel che hanno deciso di devolvere interamente il loro cachet per questa causa. Una serata con una forte impronta rock e metal. Nel segno della concreta speranza di cui Alessio è testimone. Rinascere è possibile. Lui ci è riuscito, attraverso gli amatissimi brani dei Foo Fighters, con strumenti antichi e sempre efficaci come la determinazione e la forza di volontà. Era molto felice al termine del concerto al Corto Maltese ed erano molto felici anche i suoi amici musicisti.

