Alessia e Odette, amore d’oro 

Chi pensava fosse uno sport solo al maschile, dovrà ricredersi. Alessia Atzeni, 46 anni di Ghilarza, è diventata campionessa italiana di caccia pratica trofeo Sant’Uberto, conquistando il podio più alto al 54esimo campionato nazionale che si è svolto a Collacchioni in provincia di Arezzo. La portacolori della Federcaccia di Oristano ha vinto la medaglia d’oro accompagnata da Kurzhaar Odette di Terra Laboris, un cane da ferma di 5 anni, aggiudicandosi anche l'accesso ai campionati del mondo che si terranno in Serbia dal 27 al 30 ottobre.

L’emozione

«La passione per i cani nasce fin da quando stavo in passeggino. Dopo aver preso il titolo di educatrice cinofila 1° livello ed educatore preparatore cani da pet therapy, ho scoperto la passione per i cani da ferma nel 2016. Nel 2018 anno in cui prendo il porto d'armi uso venatorio vinco il titolo di cacciatrice italiana. Non riesco a descrivere l'arcobaleno di emozioni che provo quando vedo il cane – afferma Alessia – davanti a un'emanazione del selvatico e dopo, riporre in me tutta la sua fiducia andando a recuperare la selvaggina. Il titolo di campionessa italiana e la selezione per i mondiali arrivano dopo mesi di allenamenti e duro lavoro grazie anche al mio amico e preparatore Andrea Piras di Ruinas, allevatore e addestratore di cani da ferma, esperto cacciatore anche con diversi titoli nazionali alle spalle. È una di quelle emozioni – sottolinea ancora la campionessa- per cui non troverò mai le parole giuste per descriverla. Senza il mio cane Odette di Terra Laboris, 5 anni kurzhaar, non avrei mai raggiunto questi importanti traguardi. Ci guardiamo, ci capiamo, sappiamo cosa fare dentro i terreni di gara. Ogni volta che la guardo muoversi nei terreni di caccia mi sento grata e fortunata e auguro a tutti di avere come “compagni” di vita una passione e un amore così grande come quello che provo per i cani da ferma».

I pregiudizi

«Non è stato facile entrare in un mondo prevalentemente maschile – ammette Alessia – perché da donna devi sempre dimostrare di essere all'altezza. Giorno dopo giorno, risultato dopo risultato, passo dopo passo, sono riuscita a dimostrare che è un mondo fatto anche per noi». Felicissimo anche il presidente di Federcaccia Oristano Antonio Motzo. “Passione, impegno e preparazione hanno dato lustro alla nostra sezione – afferma- permettendo ad Alessia di arrivare così in alto dopo l'argento del 2020. Per questo successo- aggiunge- importante è stato il ruolo del vice presidente Andrea Piras, già campione del mondo nel 2010 e campione Italiano nel 2017, che ha preparato Alessia e Odette nel migliore dei modi. Preziosa è la collaborazione tra Atzeni e Piras anche nell'ambito lavorativo. I due amici e colleghi lavorano insieme nel settore cinofilo dove allevano e addestrano cani da caccia. Davvero tante congratulazioni ad Alessia e Andrea».