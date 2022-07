Alessandro De Roma e la misteriosa vita di Ludovico Lauter  

Essere scelti per la “collection Blanche" di Gallimard, la collana di narrativa più prestigiosa della storica casa editrice francese, quella con le copertine rigorosamente bianche, è un onore che capita a pochissimi, in particolare per i libri tradotti. Se poi si parla di un esordiente assoluto, pubblicato da un editore che è sinonimo di qualità, come Il Maestrale, ma con una dimensione soprattutto regionale, ci troviamo di fronte a un caso pressoché unico. È quanto toccò in sorte a “Vita e morte di Ludovico Lauter”, primo romanzo di Alessandro De Roma, da domani in edicola con l’Unione Sarda (4,50 euro oltre il costo del quotidiano), terzo volume estivo della Biblioteca dell’identità.

“Vita e morte di Ludovico Lauter”, che nel 2007 si aggiudicò anche il Premio Dessì, è un romanzo originale, avvincente e carico di storie e avventure che che si dipanano sulle tracce del “più grande scrittore di tutti i tempi”, misteriosamente scomparso, e del quale Ettore Fossoli, autore fallito in cerca di riscatto, si mette in testa di scrivere la biografia. Dalla sua ha un vantaggio: sa che Lauter si è rintanato in una casa lungo la costa orientale sarda. Ma questo è solo l’inizio.

Come “nacque” Ludovico Lauter?

«Era un’idea un po’ folle; prima di allora non avevo mai pubblicato, anche se scrivevo sin da quando ero un ragazzino. Durante un inverno in cui insegnavo a Nuoro, mi trasferii in una casa solitaria davanti a Cala Liberotto — luogo poi centrale anche nel testo — con l’intento di creare una storia appassionante e fitta di trame e personaggi, e visto che non avevo precedenti esperienze editoriali, non posi limiti alla fantasia».

Quando uno scrittore si afferma, per paradosso, è meno libero?