Alcol, pugni e vetri in frantumi 

C’erano uno svizzero e un lanuseino. Amici per la pelle. Poi lo straniero ha bevuto talmente tanto che ha distrutto tre auto in sosta. Nel tentativo di frenarne l’impeto i due si sono picchiati e il lanuseino ha spaccato il setto nasale all’amico elvetico. Eredità di una notte di follia al lido di Cea, nel settore di Tortolì dove venerdì sera i due si erano recati per trascorrere la serata. L’alcol ha tradito lo svizzero, che è stato denunciato per ubriachezza molesta e danneggiamento, ma nei guai è finito anche il lanuseino, indagato per lesioni personali. A Cea sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei con le pattuglie della sezione radiomobile e della stazione di Villagrande.

Il fatto

Doveva essere una serata tranquilla in uno dei locali più glamour della costa. I due amici hanno cenato insieme, poi si sono trattenuti in uno dei tanti bar affacciati sul mare. Poi intorno alle 3 i due, entrambi sulla quarantina, hanno lasciato il locale, con lo svizzero visibilmente provato dall’alcol. Era fuori controllo e, dopo aver molestato alcuni clienti, all’esterno del locale è andato in escandescenza. Ha danneggiato tre auto in sosta, due di proprietà di turisti in soggiorno in Ogliastra e una di un residente. Ha mandato in frantumi i lunotti e danneggiato la carrozzeria. Il suo amico di Lanusei ha provato a placarlo, invano. Ne è nata una violenta colluttazione tra loro in cui ad avere la peggio è stato lo svizzero, che si è procurato la frattura del setto nasale dopo aver incassato un cazzotto dal lanuseino. Ha terminato la notte brava all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove i medici si sono presi cura di lui prima di dimetterlo.

Guai in vista

La notte di follia avrà conseguenze giudiziarie. Sul posto, richiamati da altre persone che hanno assistito alla scena, sono arrivati in forze i militari. Coordinato dal magistrato di turno, il personale dell’Arma ha ricostruito i fatti accaduti raccogliendo varie testimonianze delle persone che a quell’ora affollavano il locale, oltre ai due amici coinvolti nell’episodio. Trasmessa una prima informativa alla Procura della Repubblica, i carabinieri hanno denunciato lo svizzero per danneggiamento e ubriachezza molesta e il cittadino di Lanusei per lesioni personali. I due si rivedranno in Tribunale.