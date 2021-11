Alcol o droga prima della violenza? 

Caso Grillo, ecco le carte della parte civile. L’avvocata Giulia Bongiorno, legale della presunta vittima della violenza sessuale di gruppo (avvenuta nel luglio 2019 a Porto Cervo) ha depositato una relazione medica, insieme al parere di un interprete, che contengono la ricostruzione di quanto avvenuto nell’appartamento della famiglia Grillo due anni fa. Il deposito al gup di Tempio, Caterina Interlandi, è avvenuto in vista dell’udienza di venerdì prossimo. Nei documenti c’è la tesi della parte civile, che arriva a circa un anno dalla conclusione delle indagini della Procura di Tempio. Il perito di parte, il professore Enrico Marinelli, specialista in Medicina legale, molto correttamente indica ipotesi e trae conclusioni sulla base degli elementi a disposizione, ma non firma un atto che scioglie in via definitiva i nodi della vicenda. Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, in sostanza, avrebbero abusato ripetutamente della ragazza (una coetanea) conosciuta in discoteca la sera del 16 luglio 2019. Lo stupro sarebbe avvenuto la mattina del 17 luglio, la vittima sarebbe stata “percossa” e il consulente parla di lesioni sul corpo della giovane che “fanno propendere per una natura costrittiva e contro volontà della vittima”. Non basta, a causa dell'alcol assunto (vodka), la ragazza non sarebbe stata nelle condizioni di esprimere “un valido consenso” al rapporto sessuale di gruppo.

Sotto effetto di droga?

Il consulente parla anche “in linea puramente teorica” di effetti associabili all’assunzione della cosiddetta “droga dello stupro”. Da ambienti della Procura ieri è arrivata, seppure indirettamente, una smentita a questa ipotesi. In due anni di indagini non sono mai emersi elementi, anche minimi, per supportare questa gravissima ipotesi e non vi è traccia dell’uso di droghe nelle relazioni conclusive della polizia giudiziaria.

Il docente di Medicina legale, descrive, con dati alla mano, la perdita prolungata di coscienza della ragazza (dalle 9 alle 15 del 17 luglio 2019) classificata come alchol-related blackout , dice il perito di parte, “spesso collegato a una violenza sessuale in cui venga assunta una bevanda alcolica prima del rapporto”. Quindi, secondo la tesi sostenuta dalla parte civile, la vittima sarebbe stata violentata in una condizione di temporanea incapacità di autodeterminazione, ma è stata anche tenuta ferma durante lo stupro, tanto da riportare lesioni a braccia e gambe.

