Alcol alle ragazzine, blitz nel market  

Le segnalazioni erano fin troppo chiare: alcuni maggiorenni entravano nel market di via Baylle, gestito da un cittadino straniero, acquistavano bottiglie di vodka e lo consegnavano alle ragazzine in attesa all’esterno. Un sistema, secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato e della Municipale, ben collaudato per cercare di raggirare la normativa che vieta la vendita di alcol ai minorenni. Così quando gli agenti, sabato sera, si sono presentati nell’attività, identificando il gestore e i giovani “intermediari”. Tutti e tre rischiano una denuncia penale. Le ulteriori verifiche svolte dai poliziotti hanno fatto emergere delle irregolarità amministrative nel market: il titolare è stato dunque sanzionato.

Le verifiche

Prima di intervenire, gli agenti della Polizia amministrativa e quelli della Municipale, hanno osservato quanto stava accadendo. Una situazione denunciata anche dagli abitanti della zona: la vendita di bottiglie di alcolici a minorenni a tutte le ore. Soprattutto il fine settimana. I poliziotti hanno verificato che due giovani in particolare (uno straniero e uno cagliaritano) si avvicinavano a gruppetti di minorenni (soprattutto ragazzine anche di 14 e 15 anni): ricevevano dei soldi e con quelli entravano nel market per acquistare soprattutto vodka. La consegna di quanto comprato avveniva all’esterno. Tutto troppo lineare: per questo gli investigatori ritengono che fosse tutto organizzato e che i due ventenni fossero d'accordo con il gestore dell’attività commerciale.

Nei guai

I poliziotti sono così intervenuti, bloccando i due giovani e identificando anche le ragazzine. Intanto altri agenti sono entrati nel market. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore. E non sono mancati i commenti positivi da parte di residenti e degli altri commercianti della zona per un blitz atteso da tempo. Sono stati contattati anche i genitori delle minorenni, arrivati dopo un po’: tutti sono cascati dalle nuvole, non sapendo che le loro figlie si ritrovassero alla Marina per bere vodka e forse per ubriacarsi. I due ventenni rischiano ora la denuncia. Anche il proprietario potrebbe finire nei guai per la vendita di alcol a minorenni: bisogna dimostrare che era a conoscenza di quanto accadeva. Intanto sarebbero emerse delle irregolarità sulla licenza e su dei certificati: per questo sono scattate delle sanzioni. I servizi di controllo da parte della Polizia di Stato e della Municipale sono proseguiti anche ieri e continueranno anche il prossimo weekend.

