Alberi tagliati, esplode la polemica 

La scelta di abbattere gli alberi di via Quartu per aggiustare i marciapiedi, non è piaciuta ai quartuccesi che, davanti ai primi tagli, si sono non solo indignati, ma anche mobilitati per evitare l’abbattimento di alberi trentennali.

La mobilitazione

«Mi sono opposto al taglio dell’albero sotto la finestra della mia casa, un Celtis Australis trentennale. – si sfoga Luigi Zuddas – Non si possono sacrificare gli alberi di alto fusto perché le radici danno fastidio alla realizzazione del nuovo marciapiede. Oggi esistono tecniche per interventi che mettono in sicurezza i passaggi, ma evitano l'abbattimento». Della stessa idea Paolo Trincas che nella ex scuola Dante in via Quartu ha frequentato le scuole elementari. «Li ricordo fin da bambino, è stato un colpo al cuore quando ho visto quel delitto. Non si possono compiere atti del genere e lasciare in bella mostra questo scempio», incalza l’uomo.

Le critiche ai tagli

I cittadini lo chiamano “albericidio” e sfogano la rabbia e lo sdegno sui social, sperando in qualche modo di salvare le altre piante della città. «L'immagine di Quartucciu sempre più verde è ben lontana dai proclami elettorali. – attacca il gruppo all’opposizione “Quartucciu nel cuore” – Gli interventi sulle alberature sono un vero e proprio sfregio che impoverisce il nostro verde pubblico. Le ragioni di tale scelta sono incomprensibili, così come risulta totalmente inspiegabile l'esigenza di sfrondare, togliere ed eliminare per dar corso ai lavori nei marciapiedi». Per la minoranza si sarebbe potuto fare altro. «Sarebbe stato quantomeno rispettoso attivare tecniche di salvaguardia degli alberi valutando, nel caso, l'opportunità di trapiantarli in aree non pavimentate, eliminando così il rischio legato alle radici. – affermano Michela Vacca, Paola Cocco, Giovanni Meloni, Franco Paderi e Damiano Paolucci – La tecnica utilizzata, cosiddetta capitozzatura, è sbagliata e obsoleta, nonché lontana da tutti gli standard europei. Un modo di operare arrogante che si traduce in una gestione anacronistica della cura del patrimonio arboreo, una vera e propria mancanza di sensibilità verso l'ambiente». Per l’opposizione, infine, sarà l'assessore all’Ambiente, Walter Caredda, a dover «rendere conto di questo scempio. Quest’immagine indecorosa è la perfetta sintesi del pressapochismo con cui questa amministrazione si sta muovendo».