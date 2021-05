Alberi contro rumori e odori 

Novantatré ettari di specie di alberi differenti avranno un compito fondamentale per Sarroch: limitare la vista e il rumore della raffineria e abbattere gli odori. Via libera al progetto finanziato dalla Saras per realizzare la barriera verde che separerà il paese dagli impianti. Prenderanno il via a giugno i lavori di piantumazione degli alberi che circonderanno la raffineria: dopo i ritardi che avevano sollevato le proteste del Comune, il progetto è pronto a decollare. Il programma è stato modificato, identificando tre zone distinte di intervento: il primo lotto, che interesserà la zona in cui si trova il deposito nazionale, farà da apripista; il secondo riguarderà la zona di Forada is Olias; il terzo si svilupperà lungo il perimetro dello stabilimento che va da Foxi a via della Concordia, partiranno in seguito.

Il piano

Alessandra Sanna, assessora all’Ambiente, descrive le caratteristiche del progetto, approvato di recente dalla Giunta: «La piantumazione partirà dai terreni di proprietà dell’azienda, per poi interessare anche quelli privati che l’azienda acquisirà: ci saranno tre zone distinte di intervento, caratterizzate da specie arboree differenti, adattabili agli ambienti umidi o alle zone urbane. Le piante scelte avranno il compito non solo di trattenere le sostanze inquinanti, ma anche di ridurre il rumore e limitare la vista degli impianti. In questo grande polmone verde sorgeranno anche camminamenti e piste ciclabili».

I tempi

Il vice sindaco, Andrea Guiso, spiega come il Comune sia pronto a monitorare qualità e tempistica del progetto: «Questa barriera verde è una delle prescrizioni del ministero dell’Ambiente inserite nell’Autorizzazione integrata ambientale ottenuta dall’azienda: l’obiettivo non è solo quello di creare una barriera verde, ma anche di riqualificare il territorio da un punto di vista urbanistico».

Teresa Perra, presidente dell’associazione ambientale "Aria Noa”, plaude all’iniziativa: «È un progetto molto atteso dai cittadini che contribuirà a mitigare i problemi legati alla presenza della raffineria, anche se di alberi ne occorrerebbero molti di più».

Dalla Saras fanno sapere che il progetto verrà completato entro un anno e mezzo: «L’intervento ha caratteristiche innovative e si integra nel territorio in continuità con altre iniziative simili che puntano a ridurre l’impatto ambientale».

RIPRODUZIONE RISERVATA