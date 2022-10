Alberghiero in vetta alle preferenze 

La generazione Z pensa al lavoro. La carica dei 1.500 studenti delle superiori di Tortolì, che sognano un futuro tra fornelli, industrie, campagne e studi contabili, conferma la tendenza generalizzata del boom agli indirizzi professionali. Tengono i licei, soprattutto lo Scientifico, ma i ragazzi sembrano più orientati a frequentare una scuola che dialoghi subito con il mondo del lavoro. La cittadella scolastica di Monte Attu offre svariati indirizzi, ma sotto il profilo logistico attende il salto di qualità che potrà arrivare soltanto con il maxi investimento di 12 milioni di euro, tra un primo lotto da 3.9 milioni, destinato a cambiare il volto architettonico della zona, e un secondo ben oltre gli 8 milioni: la missione della Provincia di Nuoro è unificare gli edifici in un unico polo con la realizzazione di un parco costituito da un sistema di giardini e spazi verdi.

I numeri

Lo Ianas è il punto di riferimento per la formazione professionale in Ogliastra. Ottocento (dato statistico ricavato dalla piattaforma Scuola in chiaro) è il numero degli alunni suddivisi in 52 classi con una media di 15 ragazzi ciascuna. L’attività della scuola, diretta da Nanni Usai, si articola tra la sede centrale di viale Santa Chiara, che ospita i ragazzi dell’Alberghiero e del Socio-sanitario con 349 iscritti, l’Ipsia (197) e l’Agrario (81) con quartier generale a San Giovanni. Di fatto è l’unica scuola logisticamente isolata per la cui crescita la Provincia ha approvato uno schema d’intervento che annuncia lavori per 1,2 milioni di euro.

Lo Ianas, frequentato anche da decine di studenti fuori sede accolti in foresteria e altri locali convenzionati, propone pure i corsi professionali serali che completano il quadro di iscritti. L’altro polo è l’Iti, guidato da Basilio Drago, che conta 706 iscritti. Quattro i plessi, tutti quanti concentrati nel versante più a sud del polo: Industriali (250 iscritti), Ragioneria (120), Scientifico (256) e Classico (80).

Il futuro in divisa