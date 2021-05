Alberghi a caccia di lavoratori stagionali 

L’apertura dei primi resort ha inaugurato la stagione turistica. Da una settimana il Perdepera di Cardedu ospita gruppi di motocilisti, giovedì ha aperto il club hotel Saraceno di Arbatax e via via tutte le strutture ricettive stanno raccogliendo un numero sempre più massiccio di prenotazioni. Operativi anche diversi campeggi. Sul binario parallelo corre l’incremento delle assunzioni. Sul territorio, sebbene il sistema dei trasporti sia in bilico, è caccia agli stagionali che, da qualche giorno, si affacciano negli uffici sindacali per congelare la disoccupazione e chiedere lumi sui contratti proposti dai potenziali datori di lavoro. Le parti sociali confidano in una stagione più soddisfacente rispetto a quella di un anno fa, soprattutto in termini occupazionali anche in virtù della disponibilità di forme di agevolazioni per le assunzioni di disoccupati.

Il periodo profuma di assunzioni. In corrispondenza con l’inizio della stagione turistica, che coincide con l’allentamento delle restrizioni e l’imminente passaggio alla zona bianca, in Ogliastra l’esercito di migliaia di stagionali è pronto a indossare divise d’ordinanza e mettersi al servizio dei turisti. A confermarlo è Sara Lorrai, 40 anni, segretaria della Fisascat Cisl: «Le assunzioni ci sono. Ogni giorno assistiamo molte persone che ci chiedono informazioni sui contratti per valutarne la regolarità». Per chi assume c’è anche la stampella governativa: per chi assume ultracinquantenni, c’è la possibilità di beneficiare ancora degli sgravi contribuitivi del 50 per cento previsti dalla legge Fornero. A questi incentivi per favorire l’occupazione si aggiunge un ulteriore bonus introdotto dalla legge di bilancio 2021. Si tratta di un esonero contributivo del 100 per cento fino a 6.000 euro rivolto unicamente a quanti assumono donne over 50 nel biennio 2021-2022.

I numeri sono destinati a schizzare all’insù a metà giugno, quando apriranno l’Arbatax Park resort del Gruppo Mazzella e il Marina Torre Navarrese di Lotzorai, complesso turistico che fa parte della catena Iti Marina. «L’apertura è programmata tra il 10 e il 12 giugno», afferma Giorgio Mazzella (72), imprenditore e titolare delle strutture di Bellavista. Da sabato è operativa anche l’area di sosta camper Torre di Bari Sardo. «Anche se abbiamo ancora qualche lavoro in corso, e ci scusiamo anticipatamente per i disagi, sabato per noi è iniziata ufficialmente la stagione 2021», fanno sapere dallo staff. Pillole di una ripartenza turistica che alimentano anche la crescita dell’occupazione: «La percezione di una ripresa anche in termini di assunzioni c’è. Di fatto - dichiara Giacomo Pani (50), segretario territoriale della Cgil - è importante partire dal primo giugno perché significa che le settimane bruciate sono di meno rispetto allo scorso anno. In Ogliastra c’è necessità di ospitare sempre più turisti».

