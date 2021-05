Albergatori uniti ma preoccupati: mancano i voli 

Cominciano ad arrivare i primi turisti e a riempirsi i registri delle prenotazioni. La stagione anche a Pula è cominciata in ritardo ma i titolari degli hotel guardaano avanti. Per la prima volta gli imprenditori uniranno le loro forze per permettere al territorio di fare un salto di qualità e conquistare nuove fette di mercato. La preoccupazione è legata ai trasporti: erano previsti 13mila voli, diretti in Sardegna, 4mila solo già stati cancellati.

Se n’è parlato durante la prima riunione di “Pula turismo”, l’associazione di promozione turistica formata dal Comune e da dodici tra le più importanti strutture ricettive della costa pulese. Il progetto, voluto dall’assessorato al Turismo, è stato presentato a Casa Frau, dove è stato nominato il direttivo che avrà il compito di guidare il consorzio pubblico-privato.

Il patto

Dodici le strutture che hanno aderito: gli hotel Sant’Efis, Costa dei Fiori, Forte Village, Is Molas, Noha Lifestyle, Flamingo, Baia di Nora, Lantana Resort, Eliantos, Pintadera, Abaechelu el Baia delle Palme. Presidente di Pula turismo è stato nominato Manuele Tronci, direttore dell’Is Molas hotel, la vice presidente sarà Valeria Maria Gallia del Lantana Resort: il ruolo di segretario verrà ricoperto da Antonello Porcu del Pintadera.

Il piano

L’assessora al Turismo, Ombretta Pirisinu, traccia il percorso: «Il nostro obiettivo è rendere appetibile ogni singola attività e, attraverso il lavoro di squadra, promuovere la “destinazione Pula” per essere riconosciuti nei migliori mercati nazionali e internazionali. Nonostante le numerose difficoltà abbiamo capito l'importanza di fare rete, affinché ogni imprenditore non si sentisse solo».

Il Comune sarà socio affiliato con il compito della promozione del territorio, si potranno affiliare e associare anche enti e associazioni. «Fare rete è indispensabile per ottenere un buon risultato e diventare competitivi a livello internazionale - spiega la sindaca, Carla Medau -, abbiamo avuto pazienza e oggi partiamo con quest’ambizioso progetto».

Promozione

I vertici dell'associazione hanno già le idee chiare sul percorso da seguire per rendere Pula una meta turistica ancora più conosciuta e appetibile. «È la prima volta che gli addetti ai lavori vengono coinvolti in un progetto di questo genere - dice il presidente Tronci - , siamo pronti a condividere idee e progetti e portare avanti una programmazione condivisa e rendere questo territorio ancora più ospitale».

Nei prossimi giorni i soci dell'associazione si incontreranno per individuare le priorità in vista del primo banco di prova: un'estate condizionata dalle incertezze legate alla pandemia e dalla penuria dei collegamenti aerei. Per la vice presidente Valeria Maria Gallia, l’esperienza degli operatori sarà fondamentale per far decollare l’associazione di promozione turistica: «Il filo diretto tra Comune e imprenditori ci consentirà di mettere in campo strategie vincenti: è la collaborazione che noi attendevamo da tempo».

La stagione

Nicola Palomba, proprietario dell’hotel Costa dei Fiori analizza il momento: «La stagione comincerà in ritardo, ma le prenotazioni cominciano ad arrivare; quello che ci preoccupa sono i collegamenti, dei 13mila voli previsti ne sono stati cancellati già 4mila: potrebbe accadere che dei clienti con l’albergo già prenotato non riescano a raggiungere la Sardegna a causa dei collegamenti».

