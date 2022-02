Alba di terrore, stalker in manette 

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo era ancora lì: è stato bloccato, accompagnato in Commissariato e ammanettato per maltrattamenti e minacce. Il giudice, messo a conoscenza di quanto accaduto, ha subito disposto l’arresto dell’uomo, poi trasferito nel carcere di Uta. Domani il 52enne dovrebbe essere interrogato dal giudice al quale il dirigente del Commissariato, Michele Venezia, ha inviato un dettagliato rapporto sulla vicenda.

L'ennesimo caso di stalking in città è accaduto all’alba di ieri, poco prima delle 5 del mattino. L’uomo, un 52enne, si è presentato a casa della ex moglie 46enne bussando insistentemente alla porta pare per chiedere soldi. Per alcuni minuti ha continuato a urlare, minacciare e insultare mentre in mano teneva un fucile subacqueo, seppure privo di fiocina. La donna, impaurita, ha chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato: dalla centrale operativa di via Firenze, è stata così immediatamente mobilitata una Volante impegnata in un servizio di prevenzione nelle vicinanze.

Si è presentato davanti alla casa dell’ex moglie brandendo un fucile da sub, minacciandola e insultandola. Lei si è barricata in camera e terrorizzata ha chiamato il 113. Così sul posto è arrivata in un attimo un’auto del commissariato con gli agenti che hanno immobilizzato l’uomo arrestandolo per atti persecutori. Non era infatti la prima volta che perseguitava la donna.

L’arresto

I precedenti

Un episodio non isolato: recentemente la donna aveva presentato querela nei confronti dell’ex marito accusandolo di continue vessazioni e minacce. In particolare il 52enne era solito appostarsi nei pressi dell’abitazione e del posto di lavoro della vittima, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Giornate d’inferno per la lei, costretta a ogni stratagemma per evitare incontri con l’ex marito che col passare del tempo sarebbe diventato sempre più minaccioso.

È questo l’ennesimo episodio di stalking registrato in città dove le forze dell’ordine stanno monitorando da vicino più di una situazione per evitare il peggio. Indagini che vanno avanti con grande discrezione e che spesso hanno per vittime anche figli minorenni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata