Alà riaccende i riflettori 

Il Trofeo Alasport non sarà replicato e questa è la prima cosa da chiarire. Non sarebbe facile, non sarebbe giusto. I racconti ormai leggendari sulle 36 edizioni resteranno buoni per chiacchierate nostalgiche, per lezioni di storia sportiva che il professor Antonello Baltolu saprebbe tenere meglio di chiunque alto e - pensarlo inorgoglisce - per qualche ricordo che riaffiorasse nella mente dei tanti campionissimi che hanno nobilitato gli sterrati granitici di Alà dei Sardi. Ma lì rimarranno anche adesso che quella che fu una piccola, improbabile capitale mondiale delle campestri ha ritrovato la voglia di vedere correre i grandi campioni.

La nuova gara

La svolta è avvenuta nel 2014. Dopo due anni di assenza dal calendario del Trofeo Alasport, anche in seno alla omonima Società Sportiva era tempo di cambiare. La successione dinastica non segue il cognome, ma il nome. Nuovo presidente, al posto di Baltolu, fu nominato Antonello Cocco, più che discreto mezzofondista e padre d’arte (di Alessandro e soprattutto Alice). In quell’anno tragico, l’atletica alaese perse ad appena 33 anni l’ex atleta Elisa Migliore. Pochi mesi dopo, i suoi amici, ragazzi del 1981 o del 1982 come lei, si rivolsero a Cocco perché l’Alasport la ricordasse con un Memorial. E così fu. Nel 2016 fu allestita la prima edizione, a carattere regionale. La particolarità era promuovere una sfida tra Regioni. Così sarà anche quest’anno quando il 6° Memorial vedrà in gara domenica 20 le rappresentative Allievi e Juniores maschili e femminili di Liguria e Veneto (prima volta), Svizzera italiana (è il 3° anno) e Sardegna.

I Seniores

Stavolta, però, le gare clou di una manifestazione inserita nel calendario nazionale saranno quelle Seniores che, essendo parte del festival del Cross regionale, misureranno 10 km e 8 km. Ci saranno degli atleti di valore nazionale e internazionale «in tutto un quindicina. Vogliamo concentrarci sugli italiani, anche se ci saranno alcuni extraeuropei», spiega Cocco che ribadisce la discontinuità con la manifestazione storica, «a cominciare dal percorso, che non tocca lo stadio ma resta interamente su un terreno da cross».