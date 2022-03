Al voto, schieramenti a pezzi  

La svolta ancora non c’è, ma l’impressione è che manchi poco a chiudere la partita dei candidati per le imminenti elezioni amministrative di Arbus. Le trattative fra gli schieramenti vanno avanti, ma si scontrano con i malumori dello scioglimento anticipato del Consiglio. Se il centrosinistra perde un pezzo, la consigliera Emanuela Paschino («L’ho già detto e l’ho ripeto: fra i candidati il mio nome non ci sarà»), il centrodestra conferma l’uscita di scena dell’ormai ex sindaco Andrea Concas.

Le fratture

Il confronto parte dal ritorno alle urne dopo un solo anno e mezzo di consiliatura finita con le dimissioni irrevocabili di 2 consiglieri di maggioranza, sei dell’opposizione e un assessore. Un terremoto politico che ha rotto diversi equilibri. «In questi giorni – dice Paschino – da più parti s’invoca una lista unica per riappacificare gli animi. Dal mio punto di vista, sarebbe un grosso errore. La mia recente esperienza ne è la prova, pur donna del centrosinistra ho accettato di candidarmi col centrodestra, ritenendo che il fine fosse amministrare il paese. Il giorno stesso dell’insediamento, sono tornata alla minoranza di centrosinistra». E poi, ammette: «Unirsi per governare il paese e spezzare il filo avvelenato che separa le parti opposte per via delle dimissioni, è sicuramente un gesto nobile, ma al momento irrealizzabile. Da una parte c’è il gruppo, me compresa, che ha generato la crisi, dall’altra chi si sente tradito. Siamo uomini, difficile far finta che nulla sia successo, il clima di questi giorni mette in luce le profonde distanze che separano gli schieramenti. La salvezza sono i volti nuovi che poco o nulla hanno a che fare con i fatti recenti».

Centrosinistra

Il dialogo è aperto, senza passi in avanti significativi, con la volontà del Pd di ricercare l’unità al suo interno, allargando il più possibile il fronte progressista. I nomi dei candidati sono top secret. Non è certo che il gruppo uscente si ripresenti compatto e neppure che l’alleanza (chiacchierata) con i tre della maggioranza che hanno firmato le dimissioni resista. L’unica certezza è sugli aspiranti sindaci: il ritorno di Antonello Ecca che ha dichiarato «ci sarò, non so ancora in quale veste» e il suo vice Michele Schirru che sostiene di essere «pronto alla candidatura».