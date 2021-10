Al voto 98 Comuni: fari puntati su Olbia, Carbonia e Capoterra 

Domani e lunedì si torna alle urne per il rinnovo di sindaci e Consigli in 98 comuni sardi. Tre quelli con più di quindicimila abitanti – Olbia, Carbonia e Capoterra - per i quali è previsto un secondo turno di ballottaggio il 24 e 25 ottobre, ma Olbia farà eccezione perché ha solo due candidati a sindaco.

La geografia

E’ il Sud Sardegna la provincia con più centri coinvolti, 34, seguita da Sassari (23), Nuoro (22), Oristano (16) e dalla Città Metropolitana di Cagliari (3). Si vota pure a Baradili, nell’Oristanese, che con 83 residenti è il Comune più piccolo della Sardegna. In 35 dei 98 è stata presentata una sola lista, quindi l’elezione sarà valida solo se raggiunto il quorum del 40% degli aventi diritto al voto. In caso contrario sarà nominato un commissario. Soluzione, quest’ultima, già prevista per i quattro comuni senza un candidato: tre in provincia di Oristano (Gonnoscodina, Seneghe e Zerfaliu) e Sorgono in provincia di Nuoro.

Il “caso” Carbonia

C’è una sola donna tra i dieci candidati a primo cittadino nei tre centri più grossi. Si tratta di Daniela Garau, in corsa a Carbonia con parte del centrodestra visto che Udc e Psd’Az – che in Regione sostengono il governatore Solinas – si presentano con due civiche a sostegno del candidato del Pd Pietro Morittu. E questa è anche la ragione per cui Articolo 1 ha deciso di correre con il Movimento Cinquestelle. Candidato di questo terzo blocco è il segretario di Articolo 1 Luca Pizzuto che all’ultimo momento ha preso il posto dell’ex vicesindaco uscente, il grillino Gianluca Lai.