Al via “Top Secret, inchieste di Sardegna” 

“Top secret, inchieste di Sardegna”, la nuova trasmissione del palinsesto di Videolina, inizia oggi il suo viaggio. Questa sera alle 21 sulla prima rete televisiva della Sardegna, una delle prime emittenti regionali dell’intero Paese, prende il via l’appuntamento con il giornalismo d’inchiesta televisivo. Il nuovo programma sarà curato e condotto da Mauro Pili, caporedattore dell’Unione Sarda. Le grandi inchieste sulla Sardegna sbarcano, dunque, nel canale 10 del digitale terrestre e sul satellite per svelare retroscena e misteri, segreti e il dietro le quinte di quanto accade nell’Isola dei Nuraghi.

Ogni venerdì

Un appuntamento settimanale, ogni venerdì, per dieci puntate, per far luce sui fatti e misfatti che riguardano la Sardegna. «Lo faremo con lo scrupolo dei documenti, segreti e riservati, per capire meglio la verità, per tentare di fare luce dove c’è molto buio. Il nostro compito è quello di scoprire e capire», ha detto Mauro Pili presentando la nuova trasmissione di prima serata di Videolina. Una produzione importante per il gruppo editoriale L’Unione che inserisce nel palinsesto della sua rete televisiva una trasmissione di giornalismo d’inchiesta da sempre appannaggio delle reti nazionali. Una scommessa già avviata dall’Unione Sarda che, nell’ultimo anno, ha già prodotto importanti inchieste giornalistiche che hanno significativamente portato all’attenzione dell’opinione pubblica sarda questioni di primo piano, dal caso dei rifiuti importati dal continente alla calata dei signori dell’eolico, dall’inquinamento ambientale alle servitù di Stato.

Nuovo format

Il nuovo format televisivo metterà al centro le prove e i documenti, approfondimenti e riscontri sul campo su quanto accade sulla testa della Sardegna. «Top secret – ha spiegato Mauro Pili - nasce con l’obiettivo di indagare sulle questioni più rilevanti dell’Isola, svelare ciò che altri vorrebbero nascondere. Il nostro obiettivo è entrare dentro i fatti e raccontarli». Con “Top Secret-Inchieste di Sardegna” il Gruppo punta ad imprimere una rinnovata azione multimediale all’informazione sulle proprie reti, per fornire su tutti i canali, dall’Unione Sarda al suo sito web, da Videolina a Radiolina, un’informazione approfondita capace di affrontare le grandi questioni dell’isola. Una trasmissione che vedrà la Sardegna al centro delle inchieste di “Top secret”, con il metodo del giornalismo d’inchiesta e la regola fondamentale di un’informazione corretta e verificata.

Fatti e misfatti

Un’ora di trasmissione che, grazie ad un filo conduttore narrativo, porterà alla scoperta di fatti e misfatti tutti analizzati in presa diretta. «Ricostruiremo i passaggi decisivi per l’acquisizione dei documenti chiave dell’inchiesta e nel contempo proporremo la loro verifica sul campo per arrivare alla verità. Analizzeremo da diverse angolature questioni di grande rilievo per l’Isola a partire dal grande tema dei trasporti».

Il crac Tirrenia

La prima puntata in programma stasera ha un tema eloquente: “Tirrenia, storia di un affare privatissimo”. L’avvio della trasmissione d’inchiesta coincide con un fatto rilevantissimo d’attualità relativo alla richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Milano per la compagnia di navigazione in mano a Vincenzo Onorato.

City milanese

Una buona parte della puntata sarà ambientata nella city milanese crocevia fondamentale degli affari del gruppo Moby-Tirrenia-Cin. Dalla consegna di documenti segreti ed esplosivi da parte di un anonimo personaggio alla verifica degli stessi dentro il Palazzo di Giustizia, gli uffici delle banche e nel quartier generale del patron di Mascalzone Latino.

Thriller privatissimo

Un thriller economico finanziario che sfocia in un affare pubblico che diventa privatissimo, con acquisti folli, da auto regali a gioielli da mille e una notte. Nel corso della puntata saranno ricostruite anche le fasi cruente dello scontro tra Moby-Cin da una parte e gli autotrasportatori “traditori” dall’altra. Con l’ausilio delle intercettazioni e sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza per conto dell’Autorità garante per la Concorrenza emerge un quadro inquietante di quanto succedeva durante la notte nei porti sardi.

Squadra sarda

Una produzione interamente realizzata dalla squadra di Videolina, con l’apporto di qualificati professionisti sardi. Il primo appuntamento è per questa sera alle 21 per “Top Secret-Inchieste di Sardegna”. Un nuova sfida per la televisione dei sardi.

