Al via la grande festa delle Pro Loco  

I piatti tipici delle varie zone della Sardegna preparati e serviti nello scenario suggestivo del loggiato che circonda il santuario di San Gemiliano. Sabato e domenica, a Sestu, andrà di scena il “Festival delle Pro Loco”, il sedicesimo raduno regionale enogastronomico delle sagre paesane. Decine di volontari provenienti da vari centri dell’Isola, già dalle prime ore del mattino, prepareranno i piatti tipici di ogni zona della Sardegna: pietanze che saranno poi servite in serata, tra spettacoli e rassegne culturali.

La sagra

A fare gli onori di casa è la Pro Loco cittadina, organizzatrice da sedici anni dell’evento con la collaborazione del Comune e della Regione. «La scelta di San Gemiliano», spiega Mario Ziulu, presidente dell’associazione turistica sestese, «è determinata dalla suggestiva posizione e dalla conformazione degli “Stallis” della cinta muraria che circonda la chiesetta campestre, idonee a ospitare le varie Pro Loco». Alla rassegna parteciperanno i volontari di Samatzai, Furtei, Albagiara, Soleminis, Settimo San Pietro, Uta, Ussana, Quartu S.Elena, Segariu, Sardara, Decimoputzu, Donori, Zerfaliu e, chiaramente, le cuoche di Sestu.

I piatti tipici

Nel corso delle due serate saranno distribuite numerose degustazioni. Tra queste anche gnocchetti al sugo di cinghiale, pecora bollita, gnocchi al brodo di pecora con pecorino stagionato, ravioli di ricotta e zafferano, ravioli di ricotta e formaggio di pecora al sugo, maiale alla birra, ceci in insalata, pane artigianale, panadine e culurgiones fritti, anelli di cipolla fritte, pennette al tonno portoscusese, tonno alle cinque erbe, ravioli dolci e fichi d’india, fregula alle arselle, lumache al sugo, simbula fritta, polpette samatzesi, seadas di Bauladu, fregula alla boscaiola, catafulas tzaccarramanu , patate fritte locali, castagne arrosto e porchetta al mirto. Saranno anche presentate numerose bottiglie di vino dagli esperti della Federazione Italiana Sommelier Sardegna, con l’ausilio degli studenti degli istituti alberghieri

Il programma

Oltre alla distribuzione di migliaia di porzioni di cibo nelle due serate di sabato e domenica ci sarà spazio anche per la cultura e lo spettacolo. Ci saranno mostre di costumi tipici e maschere tradizionali a cura dell’associazione Is Mustayonis e s’Orku Foresu di Sestu, del Gruppo Folk I Nuraghi e della banda Musicale “Giuseppe Verdi”. Il programma prevede che sabato, dalle 15 alle 19, gli operatori prepareranno i piatti tipici, poi serviti dalle 19 alle 23. Alle 20 ci sarà “Sa Bovida”, degustazione di vini assistita a seguire degustazione di miele. Alle 21 spettacolo del gruppo San Gemiliano. L'indomani le degustazioni prenderanno il via sempre alle 19 sino a tarda notte. Alle 17.30 sarà celebrata la messa nella chiesa-santuario, mentre alle 21 ci saranno musiche e balli sardi delle varie zone dell’Isola. Il raduno delle Pro Loco – come orgogliosamente sottolineano la sindaca Paola Secci e i l presidente dell'associazione, Mario Ziulu – è uno degli eventi enogastronomici di maggior richiamo della regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata