Al via la gara per il chiosco della cascata 

Le attività previste sono la vendita (non la somministrazione) di alimenti e bevande e la divulgazione di informazioni turistiche: la concessione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa. L'affidamento riguarda il chiosco e le aree limitrofe, per un totale di 50 metri circa: dovranno essere garantite la guardiania, la pulizia e la cura del verde dell’intera area.

L assessore Erbì: «Siamo consapevoli che la zona presenta alcune criticità, come la mancanza di acqua corrente, l'assenza di scarichi e l'inagibilità del ponte pedonale per raggiungere in sicurezza il parco giochi sottostante al chiosco. Sono interventi sui quali stiamo lavorando ma le tempistiche non saranno brevi: a ridosso del torrente esistono vincoli molto rigidi. La priorità della nuova gara è quella di consentire ai gestori di avviare le attività: per loro ci sarà la possibilità di ampliare il servizio, anche in un secondo momento».

Chiosco di Sa Spendula, Villacidro: c’è il nuovo bando per la futura gestione. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per partecipare alla gara d’appalto: in ballo un contratto di 12 anni. La base di partenza, un canone di tremila euro annui, leggermente ribassato rispetto a quello attuale, è particolarmente attraente viste le potenzialità del luogo.

Chiosco di Sa Spendula, Villacidro: c’è il nuovo bando per la futura gestione. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per partecipare alla gara d’appalto: in ballo un contratto di 12 anni. La base di partenza, un canone di tremila euro annui, leggermente ribassato rispetto a quello attuale, è particolarmente attraente viste le potenzialità del luogo.

L assessore Erbì: «Siamo consapevoli che la zona presenta alcune criticità, come la mancanza di acqua corrente, l'assenza di scarichi e l'inagibilità del ponte pedonale per raggiungere in sicurezza il parco giochi sottostante al chiosco. Sono interventi sui quali stiamo lavorando ma le tempistiche non saranno brevi: a ridosso del torrente esistono vincoli molto rigidi. La priorità della nuova gara è quella di consentire ai gestori di avviare le attività: per loro ci sarà la possibilità di ampliare il servizio, anche in un secondo momento».

Le condizioni

Le attività previste sono la vendita (non la somministrazione) di alimenti e bevande e la divulgazione di informazioni turistiche: la concessione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa. L'affidamento riguarda il chiosco e le aree limitrofe, per un totale di 50 metri circa: dovranno essere garantite la guardiania, la pulizia e la cura del verde dell’intera area.

Fissati gli orari minimi di apertura: da marzo a ottobre 9-21 e da novembre a febbraio 10,30-16,30. Periodicamente dovranno essere svolte attività culturali, ludiche e di intrattenimento.

Le potenzialità

L'assessore allo Sport e Turismo Marco Erbì crede fortemente nelle potenzialità della struttura: «Il chiosco di Sa Spendula costituisce un'attrattiva di prim'ordine per i visitatori, ma anche un ritrovo per i cittadini che vogliono godersi la natura a due passi dal paese. Sarà anche un punto di accoglienza e un centro informazioni per una visita più completa e approfondita al paese, a supporto delle diverse attività turistiche, artigianali e sportive che valorizzano Villacidro».

Le critiche

Critico il consigliere di minoranza Michele Piras: «Apprezziamo che sia stata conservata la proposta di Alternativa Civica sugli orari di apertura minima, ma il bando ci appare limitante e vessatorio. Al canone abbordabile si contrappongono richieste eccessive, che rischiano di mandare a vuoto la gara: la sorveglianza, l’organizzazione periodica delle attività, con costi totalmente a carico dell'impresa, l'impossibilità di riconoscere un rimborso al termine del contratto a eventuali migliorie apportate alle strutture».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata