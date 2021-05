Al via il valzer degli allenatori 

I campionati si sono conclusi, i verdetti sono stati emessi a ogni latitudine ma gli interrogativi, sul futuro tecnico della stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, restano. Dalla Juve al Napoli, dalla Lazio all'Inter, nessuna panchina è al sicuro. O comunque occupata saldamente. Le eccezioni sono il Milan, che con Stefano Pioli ha ritrovato la Champions, e la Roma, affidata alla cura di José Mourinho. Il resto è tutto un rebus.

I rebus

A cominciare dai campioni d'Italia dell'Inter, dove Antonio Conte ha il contratto per un altro anno, ma quanta voglia di restare in nerazzurro? In ogni caso, l'ingaggio dell'allenatore salentino è talmente alto che difficilmente può essere superato da nuove proposte. Infatti Conte dovrebbe dimettersi e rinunciare ai 12 milioni netti dell'ingaggio. Lo farebbe senza trovare un adeguato compenso altrove? E chi, in questo momento, può permettersi simili cifre se non il Real Madrid? Il rebus più intrigante riguarda il Napoli che ha dato il benservito a Rino Gattuso, diretto verso Firenze o Roma - sponda Lazio - e sembra pronto ad accogliere Sergio Concaiçao, ex ala di raccordo, che ha un bottino di due campionati vinti e due secondi posti alla guida del Porto. Inoltre, da tecnico dei Dragoes ha svezzato talenti in serie, come Pereira o Eder Militao, finiti al PSG e al Real. Il nome di Luciano Spalletti resta più di una speranza per i tifosi. Simone Inzaghi fino a qualche settimana fa a un passo dal rinnovo con la Lazio, sembra essere arrivato ai titoli di coda. Negli ultimi mesi, il tecnico è stato risucchiato in una spirale di voci, smentite, conferme e incontri annullati.

Sarri, idea Lazio

A Inzaghi piacerebbe rimanere alla Lazio, così come a Sinisa Mihajlovic non dispiacerebbe lavorare nella città dove vive la famiglia. Il serbo non sarebbe però gradito al ds Tare e il suo possibile arrivo si complica. Altro nome che circola per la guida della Lazio è quello di Maurizio Sarri, sebbene il suo non sia un ingaggio da parametri lotitiani.

Pirlo e Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, dal canto suo, è stato accostato al Tottenham, ma potrebbe finire anche alla Juve, dove Andrea Pirlo non è sicuro della riconferma. L'allenatore bresciano, sempre in discussione nell'arco della stagione, chiude con una Supercoppa italiana e una Coppa Italia vinte, ma anche con la qualificazione Champions conquistata. L'ombra di Max Allegri resta presente. La Fiorentina sarebbe su Paulo Fonseca, reduce dall’esperienza con la Roma, che ha condotto fino alla semifinale di Europa League.

