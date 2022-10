Al via i lavori nei palazzi popolari 

Al via i lavori di riqualificazione su una delle sette palazzine del complesso di via Lao Silesu a Iglesias. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza gli edifici più trascurati e rendere più decorosa un’area (perlopiù costituita da alloggi Erp, edilizia residenziale pubblica) trascurata per interi decenni e che oggi ospita oltre 50 famiglie. Nei primi giorni dello scorso aprile un incendio divampato a causa dei rifiuti accumulati nello scantinato di un edificio, aveva richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e l’attuazione della procedura d’evacuazione per una decina di famiglie: un episodio che l’assessore all’Ambiente Francesco Melis aveva denunciato come testimonianza di una situazione di degrado.

Le risorse

«Abbiamo intenzione di intervenire su ogni palazzina – spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi –. Da qualche giorno sono cominciati i lavori di rifacimento esterno in uno degli edifici che versano in condizioni peggiori. Un intervento da 240mila euro di cui 128 arrivano da un finanziamento regionale, i restanti da un fondo comunale del capitolo “patrimonio degli affitti e case popolari”». Soldi questi ultimi derivati dagli incassi degli alloggi e che il Comune riutilizza per gli interventi di manutenzione. Il piano di riqualificazione del complesso è stato tutt’altro che semplice: «Perché in tanti occupavano le abitazioni senza essere in regola – continua Cherchi –. Ma grazie a una postilla della legge del bilancio regionale, abbiamo potuto sanare la situazione di circa 25 famiglie che, prima del dicembre del 2021, hanno dimostrato di abitare negli appartamenti. Abbiamo ottenuto gli arretrati e gli affitti che stanno regolarmente versando serviranno per gli altri interventi sulle case Erp. Nel complesso rimangono ancora delle pendenze, lavoriamo per riuscire ad annullarle». A breve la zona dovrebbe poter disporre anche di un parco giochi per i bimbi: «Stiamo completando l’area verde – conferma l’assessore all’Arredo urbano Ubaldo Scanu –. Resta da ripulire lo spazio dall’erba incolta e seminarlo con quella funzionale. Verranno allestiti alcuni giochi e credo che entro fine novembre dovrebbe esser tutto pronto».

Spazi verdi

Quasi tutte le palazzine mostrano i segni del tempo, con l’intonaco che cade a pezzi e i ferri strutturali esposti: «C’è tanto da fare – racconta Fabrizio Cartabellotta, residente – ma constatare che il primo intervento su una palazzina è in corso d’opera e sentirsi dire che pian piano si opererà anche sulle altre, rappresenta un’ottima notizia. È un traguardo importante».