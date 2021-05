Al turismo in montagna manca l’aria 

Per il secondo anno consecutivo gli operatori del turismo si trovano a fare i conti con le conseguenze della pandemia. Riapertura rimandate, stagioni turistiche che partono in ritardo, speranze riposte nel cambio di colore della zona in cui si trova la Sardegna e nell’allentamento delle restrizioni che permetteranno ai tanti visitatori di tornare a scoprire l’entroterra. Trekking, escursioni a piedi o in bici, arrampicata. La linfa vitale per il turismo in montagna. A Villagrande nell’Hotel Orlando, struttura ricettiva che ospita visitatori dal tutto il mondo, si respira un clima di preoccupazione. «Abbiamo spostato per ben due volte la riapertura – fanno sapere - avremmo dovuto iniziare a lavorare per Pasqua, poi a maggio. Invece apriremo a giugno».

Disdette

Le prenotazioni ricevute nei mesi scorsi sono state disdette e manca quella fetta di turisti stranieri, dai tedeschi agli americani agli australiani. «Lavoriamo per l’80 per cento con gli stranieri», proseguono i gestori. «Quest’anno sono mancati i motociclisti, gli escursionisti e gli appassionati di bici, abbiamo prenotazioni per i mesi estivi ma di certo non sono ai livelli degli scorsi anni».

In bici

La società Abellabellu che si occupa di escursioni a piedi in e-bike ed e-mtb tra Gennargentu e Supramonte lavora per ripartire. «Stiamo programmando la stagione», spiega Giambattista Mulas, 49 anni, dottore forestale e amministratore di Abellabellu. «Abbiamo rimodulato le nostre proposte, anche in collaborazione con altri operatori del territorio, come la combinazione di trekking e pedalata, in due giornate diverse». Per ora non ci sono prenotazioni ma la nota positiva è la possibilità di vivere le esperienze all’aria aperta in totale sicurezza. «In bici la distanza è elevatissima e cercheremo di privilegiare le escursioni con piccoli gruppi per rispettare i protocolli».

Sui Tacchi

Davide Lai, 44 anni, della Cooperativa Archeo Taccu di Osini che accompagna i turisti alla scoperta dei tesori del paese quali il Nuraghe Serbissi e la Scala di San Giorgio, spera negli stessi numeri del 2020. «Dovremmo aprire a giugno», dice Lai. L’anno scorso abbiamo lavorato tutta l’estate fino a ottobre e ci auguriamo di poter fare lo stesso quest’anno».

I ragazzi di Ussassai Experience, Samuele Loi, 27 anni, Antonio Loi (31) e Fabrizio Deplano (33), già in zona gialla e bianca avevano organizzato escursioni. «Stiamo programmando nuove uscite per l’estate - dicono - speriamo in primis nelle riaperture e poi che in paese arrivino visitatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA