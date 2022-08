«Al Sirai degenze troppo lunghe» 

Nonna Maria, 85 anni, di Carbonia, è entrata al Sirai per un banale problema di alimentazione ed è rimasta ospite in Pronto Soccorso 20 giorni. Coccolata come fosse la nonnina di tutti. «Solo grazie all’abnegazione dei medici del reparto è stata trasferita alla Medicina di Iglesias altrimenti al Pronto soccorso di Carbonia ci sarebbe rimasta immotivatamente chissà quanto». Alberto Straullu, il suo amministratore di sostegno, è assieme ai colleghi fra gli artefici di una protesta che coinvolge uno dei problemi più spinosi della sanità locale: le lungodegenze eccessive. Succede che in assenza del reparto di Medicina, i pazienti sottoposti a tutela (in particolare anziani) restano più del dovuto in ospedale invece di essere trasferiti in strutture protette.

La protesta

«I medici di famiglia - contesta Matteo Fenu, un altro amministratore di sostegno - non firmano le dimissioni perché non sono al corrente delle condizioni dei loro pazienti, i medici del Pronto soccorso sono oberati di lavoro e privi di protocolli, cioè non possono compilare la scheda di valutazione che consente così di essere condotti in case protette». Quando le dimissioni vengono sottoscritte come nel caso dell’85enne, trasferita in reparto dopo 20 giorni di ricovero davvero eccessivo, «è perché – aggiunge Straullu - sono i medici e gli infermieri a prendere a cuore il caso: meraviglioso che ciò avvenga e dimostra l’umanità degli operatori, ma non può funzionare così perché il Pronto soccorso deve gestire le urgenze, non le comuni degenze». Un cortocircuito di cui pagano le conseguenze i pazienti.

L’assistenza

Le proteste degli amministratori di sostegno derivano dal fatto che è a loro che le famiglie degli assistiti chiedono conti: «Le domande più frequenti - riprende Matteo Fenu - sono sempre le solite: perché il nostro congiunto è ancora in ospedale nonostante stia molto meglio? Quando viene portato nelle strutture apposite? Anche io ho un amministrato da molti giorni degente al Sirai e si paventa addirittura il suo trasferimento a San Gavino». Da qui la richiesta esplicita alla Asl o alla Regione di istituire protocolli che permettano anche ai medici del Pronto soccorso di compilare la scheda di valutazione finalizzata al trasferimento del paziente o di dotarsi del supporto ad esempio di geriatri. Per la posizione dei medici di famiglia, Domenico Salvago, presidente regionale della Snami, conferma: «I colleghi non possono firmare certificati senza aver preso visione delle condizioni del paziente: sarebbe un falso ed esporrebbe loro e i pazienti a rischi incalcolabili». Dal canto suo la Asl Sulcis ammette che «si tratta di una competenza in effetti non del Pronto soccorso: l’azienda sta predisponendo un protocollo per la presa in carico precoce del paziente idoneo alle dimissioni o da inserire in strutture apposite».