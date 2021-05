Al San Martino disastro senza fine,  Oristano si ribella 

Manca persino l’antibiotico. Nelle corsie del San Martino di Oristano ormai è una lotta quotidiana per la sopravvivenza. «Ci stanno negando il diritto alla salute. Se non si inverte la rotta, il nostro ospedale fra sei mesi chiuderà» tuonano dal Comitato di cittadini, pronto a scendere di nuovo in piazza per far sentire forte la propria voce. E sabato 5 giugno sarà mobilitazione generale.

Le criticità

Adesso non sono più soltanto gli organici a essere ridotti, mancano anche strumenti e presidi. «Non sono stati ancora acquistati i reagenti per l’emogas – denuncia Giampiero Sulis, segretario provinciale del Cimo – e non abbiamo nemmeno un antibiotico ad ampio spettro indispensabile in certi casi. È inaudito, che sanità è questa? Purtroppo mancano le risorse, un milione del budget della Assl è stato impiegato per il Punto di primo intervento di Ghilarza». A tutto ciò vanno aggiunte le difficoltà nei reparti per la carenza di personale. «In Pronto soccorso da giugno ci sarà un solo medico non solo durante la notte ma anche di mattina e di pomeriggio. E in alcuni casi si dovranno coprire turni di 12 ore sia di giorno che di notte». Soluzione inevitabile per poter garantire le ferie ai sette medici rimasti.

La protesta

«Non c’è un reparto che sia a posto – ribadisce Maria Carmela Marras, una delle portavoce del Comitato per il diritto alla salute – ci sono difficoltà anche in Anestesia dove un solo medico, a parte quello per le urgenze, potrà garantire una seduta alla settimana per interventi di Endoscopia, Ortopedia, Ginecologia, Urologia». Grosse difficoltà anche in Pediatria dove ci sono 9 medici: 4 stanno per andare in pensione, 1 sarà trasferita a breve. «Nessuna procedura è stata avviata per garantire nuovo personale nonostante da mesi si sappia che ci sono tre medici disposti a venire a Oristano – sottolinea Gisella Masala, del Comitato – Se non si trova una soluzione, sarà impossibile andare avanti e anche il punto nascita è a rischio».

Medicina territoriale

A completare il disastro si aggiungono le carenze degli ambulatori di medicina di base in provincia. Da qualche giorno tra Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Zeddiani e Cabras ci si è trovati senza pediatra dopo che una specialista è andata in pensione e un’altra è stata trasferita. «I genitori sono stati costretti a cercare un nuovo pediatra con soli trenta giorni di preavviso» sottolinea Alessandro Solinas, consigliere regionale M5S che ha già presentato un’interrogazione.

La mobilitazione

«Una situazione disastrosa, chiediamo a tutti i cittadini, istituzioni, sindacati di scendere in piazza per difendere il diritto alla salute – dicono le rappresentanti del Comitato – ci rivolgiamo anche ai medici e al personale affinché non abbiano timore e manifestino con noi». Il comitato incalza e chiede risposte: «Basta silenzi o promesse, da tempo Ats e Assl stanno assicurando soluzioni ma qui nulla cambia, anzi peggiora». Il sindaco di Oristano è pronto ad accogliere l’invito. «Da mesi ci stiamo battendo per la sanità – sostiene Andrea Lutzu – non ci tireremo indietro ora. Qualche passo avanti è stato fatto sul fronte delle vaccinazioni, ma per il San Martino è tutto fermo».

