«Al San Francesco c’è molto da fare: ha tante potenzialità» 

«Questa realtà paga la frustrazione dell’impotenza, dell’impossibilità di dare risposte, figlie di un mostro come Ats che ha impoverito i territori». Parole di Paolo Cannas, neo direttore generale della Asl di Nuoro. Quarantotto anni, alle spalle esperienze manageriali nella sanità fruilana, nelle Asl del sud Sardegna e al Brotzu di Cagliari, punta anzitutto a rigenerare ottimismo pur di fronte alle falle di un ospedale sfiancato dalla carenza di operatori sanitari spesso in fuga e di comunità senza medici e pediatri. «Sono molto contento di essere qua: è una realtà stimolante. L’esperienza del Brotzu è stata bellissima, abbiamo lavorato tanto. C’è la possibilità di fare altrettanto in un territorio che ha tanto bisogno. Il San Francesco è l’ospedale che in Sardegna ha più potenzialità, finora inespresse. C’è tanto da fare, ma basta gridare al declino».

D’accordo, ma mancano oltre 130 medici e più di 20 primari. A breve termine come se ne esce?

«Grazie alle risorse aggiuntive regionali di dicembre che permettono a chi viene anche in convenzione da altri ospedali di avere non solo le prestazioni aggiuntive ma il bonus delle Rar. Questo permetterà alle sedi disagiate come viene vista Nuoro, anche se non lo è perché è una sede con grandi possibilità di sviluppo, di poter erogare denari in più. In questo modo contiamo di risolvere il problema contingente guardando però in prospettiva alla costruzione delle équipe degli organici in maniera più strutturata. Dobbiamo fare subito i primariati, dare stabilità alle strutture in modo che ci siano riferimenti solidi».

Nell’immediato le emergenze sono tante, dal Covid al Pronto soccorso.

«So che sono travolto dal quotidiano, ma io devo lavorare su tre pilastri».

Quali?

«Il primo è il potenziamento dell’ospedale: sono convinto dell’importanza del San Francesco, dobbiamo convincere i medici che chi viene qua può lavorare bene. Il secondo punto è il territorio: ci sono le case della salute da portare avanti, risorse per la telemedicina. Porteremo la sanità a casa, con collegamenti tra l’ospedale e i territori. Sulla prevenzione punteremo sugli screening oncologici anche se da parte della popolazione finora c’è stata bassa adesione. Per i vaccini prevederemo open day itineranti in Barbagia. Per martedì, intanto, ho convocato la conferenza sociosanitaria».

Il terzo punto?

«Gli uffici amministrativi: se non abbiamo struttura amministrativa di governo qua gli altri due punti non viaggiano. Ora in parte si è impoverita, in parte viene seguita da dirigenti che non sono di Nuoro e questo è un problema. Dovendo riportare la gestione a Nuoro queste figure devono far capo ai dirigenti che stanno dentro l’azienda sanitaria».

L’azienda avrà l’autonomia gestionale mancata con Ats?

«Assolutamente. Con le altre aziende stiamo costruendo in queste ore i rapporti convenzionali, cioè capire che cosa fa l’uno, che cosa l’altro, a patto però che il governo strategico sia dentro le aziende. Faccio un esempio: a me che le busta paga siano fatte a Cagliari, Sassari o Canicattì non importa purché arrivino gli stipendi, ma quando si parla di reclutamento del personale o acquisizione di tecnologie se li garantisce Ares va bene, altrimenti io devo avere gli strumenti per fare qua le scelte».

L’assessore Nieddu ha annunciato il passaggio della Cardiologia del San Francesco all’Aou di Sassari. Come si concilia con l’autonomia?

«Se dovesse capitare non è uno scandalo, anche al Brotzu c’erano docenti universitari che garantivano linee di attività. Se questo permette di erogare prestazioni sanitarie senza disguidi per gli utenti va bene. Va bene tutto purché ci sia la funzionalità del servizio. Noi comunque daremo un riconoscimento a chi fino a oggi ha tirato la carretta».

