Al porto barriere antinquinamento 

Barriere in tessuto per intrappolare gli idrocarburi che finiscono in mare. Speciali assorbenti che presto saranno installati nel porto di Alghero, scalo che si fregia di inaugurare, entro la prossima stagione estiva, un vero e proprio centro di primo intervento ambientale. «Non solo banner antinquinamento, – precisa il presidente del Consorzio Porto di Alghero, Giancarlo Piras – in più una macchina in grado di riciclare queste strisce di tessuto che possono assorbire oli, idrocarburi e derivati, ma non l’acqua. È un progetto che portiamo avanti in collaborazione con l’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana e il gruppo di sommozzatori della marina di Aquatica». L’annuncio ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa al Quarter Sayal a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco Mario Conoci e il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo Giuseppe Tomai.

La sicurezza

Il porto da 2500 posti barca che in questi ultimi mesi ha registrato migliaia di transiti, diventerà più sicuro grazie anche a un nuovo sistema antincendio che avrà base nei locali che si trovano nella parte terminale del molo Visconti. «Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione uno stabile accanto ai bagni e alle docce, – spiega il presidente del Consorzio – un caseggiato che fungerà da quartier generale del nostro centro di primo intervento. In caso di incendio a bordo di una imbarcazione ci si potrà attivare immediatamente, limitando i danni, in attesa dei rinforzi». Un nucleo sommozzatori operativo h24, infine, costituirà una garanzia in più. La cima che si aggroviglia all’elica della barca, o l’ormeggio che si rompe all’improvviso. Sono diversi gli inconvenienti a cui possono andare incontro i diportisti. Fuori programma che possono anche rovinare la vacanza a bordo di un veliero o di uno yacht. Così il Consorzio del Porto si è dotato di un proprio team di operatori subacquei. Una sorta di pronto intervento subacqueo stabile, alla pari delle più importanti realtà portuali nazionali, indispensabile e utile sia per le attività minori, sia per gli interventi più importanti.

Gli altri servizi

Fin qui la sicurezza, ma entro giugno ci sarà anche un nuovo centro di informazioni turistiche e una piccola biblioteca dedicata al quartiere antico. «Da 5 anni chiediamo alla Regione il locale adiacente la marina di Aquatica – fa sapere Giancarlo Piras – e finalmente siamo in dirittura d’arrivo. Le pratiche burocratiche si sono rivelate lunghe e farraginose ma se tutto andrà secondo i piani apriremo presto un punto di accoglienza per i visitatori con depliant, brochure e anche una piccola biblioteca».