Al Lixius il derby salvezza 

Le porte del “Lixius” riaprono al pubblico per un derby che vale tanto per la classifica. Alle 14.30 si recupera Lanusei-Carbonia, derby della sesta giornata di Serie D non giocato il 24 ottobre causa maltempo. Prima stagionale degli ogliastrini nel proprio impianto, dopo sei mesi fra Arzana e Ilbono per lavori: potranno entrare poco più di 500 tifosi, una grande soddisfazione per la società e l'ambiente. «Il pubblico dovrà essere un valore aggiunto», segnala il tecnico Stefano Campolo. «C'è tanta voglia di ritrovare i nostri tifosi: più siamo vicini al paese più riusciamo a sentire il loro calore. Per noi è uno scontro diretto, con una squadra organizzata e viva. I derby in Sardegna hanno un valore superiore rispetto alle altre regioni, bisogna giocarlo con grande umiltà». Arbitra Foresti di Bergamo.

Qui Lanusei

Le vittorie su Gladiator e Latte Dolce hanno ridato entusiasmo agli ogliastrini, che ora cercano il terzo successo di fila per salire a metà classifica. «Non è cambiato nulla dalle prime partite, solo abbiamo trovato punti», rimarca Campolo. «Dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento, lavorare tanto e faticare: non eravamo scarsi prima e non siamo forti adesso. Le squadre iniziano a conoscerci, ci sarà da battagliare e dobbiamo alzare l'asticella in allenamento. Andiamo avanti con tanta umiltà». In difesa torna Gemini, indisponibili Raimo e Petruccelli con al posto di quest'ultimo uno fra Darboe e Marrazzo.

Qui Carbonia

Rispetto al Lanusei i minerari sono a -3, con 5 punti. Sconfitta 0-2 dalla Torres sabato, la squadra di Suazo cerca la seconda vittoria di fila in trasferta dopo quella con l'Afragolese. «Siamo assetati di punti e vogliamo smuovere la classifica», dice il presidente Stefano Canu. «Ogni partita è un'occasione per tirarci fuori dalla zona bassa. Stiamo crescendo come prestazioni, con meno passaggi a vuoto rispetto all'inizio: avessimo pareggiato con la Torres forse sarebbe stato più giusto. Il Lanusei ha un signor allenatore, una squadra che per certi versi ci assomiglia: è molto giovane e ha un gioco arioso». Fuori Agostinelli e Doratiotto, possibile parta titolare l'ex Samuele Curreli, due gol a Lanusei in D nel 2015 e tornato in biancoblù dopo due anni alla vigilia del rinvio, dove avrebbe dovuto iniziare dal 1'.