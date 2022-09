Al Lido la stagione è lunga 

«Dopo un’estate eccezionale ci prepariamo per un autunno ancora con i piedi sulla sabbia». Antonio Cipri, del Sib, il sindacato balneari, anticipa la volontà degli operatori del lungomare Lido di non smantellare chioschi e ombrelloni. «La maggior parte delle attività proseguirà a oltranza – spiega – per offrire servizi a residenti e turisti, finché le condizioni climatiche ce lo permetteranno». I concessionari algheresi ci stanno provando a rivitalizzare il lungomare Lido anche durante i mesi di spalla. Alcuni hanno investito tempo e denaro per chiudere le verande con grandi vetrate con vista su Capo Caccia. Ad Alghero ogni 31 ottobre solitamente gli stabilimenti sulla spiaggia sbaraccavano. Ombrelloni, sdraio e lettini finivano in qualche garage e arrivederci alla prossima stagione. Non questa volta. Anche se le autorizzazioni hanno carattere di stagionalità, «è sufficiente una comunicazione per proseguire a erogare servizi», aggiunge Cipri.

«Un trend nazionale»

Tanti progetti di restyling sono nati proprio durante la pandemia, quando la clientela prediligeva i locali all’aperto, piuttosto che chiudersi dentro quattro mura. Chi lo scorso anno ha avuto il coraggio di restare in attività oltre il mese di settembre ha dato il buon esempio agli altri e alla fine c'è stato un effetto a catena. «Visto il clima ottimo che abbiamo qui in Sardegna – dice Antonello Pinna del Magic Beach – possiamo accogliere i nostri clienti tutto l’anno. Io sono stato uno dei primi». Panini e drink in riva al mare, musica e apericena, con la possibilità di usufruire del lettino gratis, se il tempo lo permette. I visitatori apprezzano e gli algheresi pure. «È un trend nazionale – spiega l’assessore al Turismo Alessandro Cocco – e qui ad Alghero è scoppiato durante la pandemia. Noi come amministrazione stiamo lavorando per organizzare eventi e appuntamenti culturali anche nei mesi spalla, proprio per agevolare questo processo. Tutta la zona che va dal Lido San Giovanni fino a Rafel è un tratto di litorale dove si può lavorare anche in autunno». Non è comunque un’impresa facile.

Bruno Costantino, un veterano dei servizi in spiaggia, con lo stabilimento Holidays Club, uno dei più grandi, tiene a precisare che, oltre al clima favorevole, «è necessario avere dei dipendenti disponibili a lavorare a chiamata. In un periodo di crisi economica, poi, ci vuole molto coraggio a puntare sui servizi turistici potendo contare solo sulla clientela locale. Abbiamo bisogno di collegamenti».

Maria Pia