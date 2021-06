Al lavoro per Santa Greca 

Vietato creare false illusioni. Premessa d’obbligo, in attesa degli sviluppi emergenza Covid. In ogni caso, il Comune di Decimomannu mette le mani avanti iniziando a lavorare a un grande ritorno della sagra di Santa Greca, con tanto di lunapark, bancarelle e locande delle attività commerciali.

La Giunta della sindaca Anna Paola Marongiu ha infatti deliberato, su indicazione del Consiglio comunale, gli indirizzi al caposettore per stabilire tutti gli adempimenti per la pubblicazione dei bandi del commercio e dello spettacolo viaggiante. Si tratterebbe di un gran ritorno per i festeggiamenti civili della festa che l’anno scorso aveva dovuto rinunciare anche a due processioni religiose: quelle della domenica e del lunedì, saltate per colpa del maltempo. Non si ricordano precedenti analoghi: due cortei annullati, uno dopo l’altro, proprio nell’anno in cui l’emergenza Covid aveva costretto a rinunciare ai festeggiamenti civili e al pellegrinaggio da Villasor al santuario in onore della martire copatrona di Decimomannu.

L’obiettivo

Ora il Comune è al lavoro per recuperare la festa. «È intendimento di questa maggioranza, Covid permettendo, far sì che questo settembre Santa Greca sia in festa», annuncia l’assessora Monica Cadeddu. «Ora chiederemo la convocazione del comitato di sicurezza per discutere il piano di prevenzione da applicare quest’anno. La festa di Santa Greca è fondamentale per l’economia della nostra comunità e non solo, c’è forte volontà di organizzarla anche se le finanze sono ridotte e l’amministrazione farà tutto il possibile». Iniziate le grandi manovre, continua Cadeddu, «aspettiamo sempre che la Regione si accorga dell’importanza di questa festa per la Sardegna, non solo per Decimomannu».

Dita incrociate

Chi non si crea false illusioni è Giancarlo Mameli, presidente dell’associazione Santa Greca: «Non dipende da noi che sicuramente vogliamo festeggiare la nostra protettrice, Sant’Arega, e tornare alla normalità. Se questo sarà possibile, faremo il massimo per organizzare una sagra nel rispetto delle norme e delle tradizioni, con il supporto del nostro don Andrea Lanero, il cui grandissimo contributo, come sempre, sarà fondamentale. L’auspicio generale è che venga almeno garantita la festa religiosa molto sentita in paese e non solo».

